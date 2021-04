RunDay Ladispoli, Domenica 6 Giugno tutti ai nastri di partenza

Share Pin 49 Condivisioni

Torna la manifestazione podistica di carattere nazionale organizzata a Ladispoli

RunDay Ladispoli, si corre nel territorio.

L’appuntamento è per Domenica 6 Giugno 2021, quando 400 atleti provenienti da tutta Italia si “sfideranno” con sportività correndo nel territorio di Ladispoli e del Litorale a Nord di Roma.

runday todaro sport ladispoli

“Siamo veramente entusiasti – ha detto Cristiano Todaro, anche a nome degli altri organizzatori dell’evento sportivo Mauro di Giovanni e Luca De Dominicis – di tornare quest’anno con la RunDay dopo lo stop forzato della pandemia che l’anno scorso ci ha costretti a rimandare l’iniziativa. Siamo contenti che l’Amministrazione Comunale di Ladispoli abbia deciso di sostenerci, attraverso il patrocinio dell’Assessorato allo Sport e che anche questa edizione è sostenuta da tanti amici e partner”.

“RunDay – Corri in mezzo alla storia” è il titolo scelto per l’edizione della RunDay 2021, infatti gli atleti che si iscriveranno troveranno nel pacco gara anche delle interessanti informazioni turistiche sulle bellezze di Ladispoli, Cerveteri e dintorni: “un’occasione – ha spiegato Cristiano Todaro – per far conoscere il nostro territorio ai tanti atleti che si sposteranno dalle altre zone d’Italia per partecipare alla gare, e che avranno così l’occasione di visitare punti dì interesse storico e naturalistico come Torre Flavia, il Castello Odescalchi, la Necropoli Etrusca della Banditaccia, i resti delle Ville Romane e molto altro“.

RunDay Ladispoli – informazioni per i partecipanti

Il ritrovo è previsto per il giorno 6 giugno alle ore 7:00 in Via Corrado Melone, nei pressi del Bosco di Palo; la partenza della gara è prevista per le ore 8:30.

La RunDay è una gara podistica competitiva a carattere nazionale di 10 km di lunghezza. Nel rispetto delle normative anti covid e per evitare assembramenti, il numero massimo degli iscritti è fissato a 400 e la partenza dai blocchi sarà scandita in gruppi di 50 atleti.

La manifestazione è promossa dall’Ente di Promozione Sportiva ENDAS, e vede la collaborazione di diversi partner come Todaro Sport Ladispoli, HOKA OneOne, PytoGarda Medical Line, First Stop Feroci e l’associazione sportiva Run&Smile.

Il costo dell’iscrizione è di 15 euro comprensivo del pacco gara composto da canottiera tecnica, pettorale, medaglia di partecipazione ed alcune sorprese.

Le iscrizioni vengono raccolte sul sito: www.icron.it. Per informazioni si può contattare il numero 331.1988145

