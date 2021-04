Share Pin 1 Condivisioni

”Dopo gli over 80 sarà il momento degli over 70”

Vaccini, Figliuolo: “In arrivo 7 milioni di dosi Pfizer”

Il piano per la somministrazione del vaccino anti Covid sta proseguendo come da progetto.

In arrivo per l’Italia, oltre 670mila dosi da Pfizer, due mln e 150mila a maggio ed oltre 4 mln dosi a giugno, per un totale di 7 milioni di dosi complessive.

Lo ha annunciato nelle ultime ore il commissario Figliuolo, il quale ha sostenuto che dopo gli over 80, sarà il momento degli over 70.