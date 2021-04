Share Pin 10 Condivisioni

Cerveteri, assemblea sindacale. Domani a rischio il ritiro della plastica

Si rende noto che nella giornata di domani, giovedì 15 aprile a causa di una assemblea sindacale del personale della ditta di igiene urbana in alcune zone della città potrebbe verificarsi un mancato ritiro della plastica.

In caso di mancato ritiro, l’utenza è invitata a ritirare in casa il mastello ed esporlo nuovamente il giovedì successivo. È possibile inoltre conferirlo presso il Centro di Raccolta Comunale in Via Settevene Palo Nuova, aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 16:00 e la domenica dalle ore 07:00 alle ore 13:00.

Ci scusiamo per il disagio che, come potete capire, non dipende dalla nostra volontà.

Lo comunica il sindaco Pascucci.