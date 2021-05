Share Pin 4 Condivisioni

Lo dichiara il Commissario per l’Emergenza

Vaccini, Figliuolo a Regioni: ”Da lunedì prenotazioni anche per gli over 40”

In queste ore il Commissario per l’Emergenza, Francesco Figliuolo, ha ,mandato una lettera alle Regioni invitandole a partire con le vaccinazioni per gli over 40, ovvero per coloro nati fino al 1981.

Da lunedì 17 maggio infatti sarà possibile ricorrere alla prenotazione.