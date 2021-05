Share Pin 2 Condivisioni

L’assessore ai servizi sociali Cinzia Napoli: ”Per rispondere c’è tempo fino al 15 giugno”

Civitavecchia, aperto il bando per i Centri Estivi per i minori

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del comune di Civitavecchia l’avviso per i i soggetti interessati all’apertura ed al funzionamento di Centri Diurni Estivi per minori, per l’estate 2021.

A renderlo noto è l’assessore ai servizi sociali Cinzia Napoli: “E’ un bando molto importante che ha dato risultati interessanti la scorsa estate.

Ci sono delle procedure speciali da seguire dovute all’emergenza sanitaria.

Ma è comunque una importante risorsa sia per gli utente che per le associazioni che intendono cimentarsi in questa azione.

Per rispondere al bando c’è tempo fino al prossimo 15 giugno”.