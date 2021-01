Share Pin 1 Condivisioni

Vaccini, Arcuri: “Campagna rallenta. 20% delle dosi in meno”

“La nostra campagna rallenta per mancanza della materia prima”. Lo dice in conferenza stampa il commissario Arcuri che conferma:

“La prossima settimana distribuiremo il 20% di vaccini Pfizer in meno”.

Arcuri spiega che “se ci sono meno vaccini nel momento in cui inizia la necessità di somministrare la seconda dose,visto che gran parte di essa serve per la seconda dose, ne restano di meno per vaccinare categorie di persone destinate alla prima sessione di somministrazione”.