Under 18, il Cerveteri Calcio segna sei goal al Cesano –

L’Under 18 del Cerveteri vince sul Cesano per 6-0, una partita facile che sin dai primi minuti ha visto prevalere i baby ceriti.

Sconfitta per l’Under 16 regionale, battuto in casa del Fiumicino per 2-1.

Per gli Under 15 regionali arriva un successo, 1-0 sul Real Azzurra, dopo una partita che la formazione etrusca ha giocato con grande intensità, costruendo tanta azione da goal.

Per finire l’Under 14 provinciale ne fa nove alla DM 84. Nel derby la formazione verde azzurra si impone per 9- 1, in una partita senza storia, tenuta in mano dai baby verdeazzurri che sono andati in rete nei primi minuti di gioco.