Si procederà ora alla gara e poi al successivo avvio dei lavori. Era un’opera attesa da anni e ventilata da più giunte comunali

Santa Marinella, iter progettuale concluso per il sottopasso di Valdambrini –

Sono decenni che si parla del ponte che sovrasta via delle Vignacce e che collega il vecchio cementificio Cerrano con la via Aurelia.

È un’opera antica, pensata evidentemente per esigenze oggi totalmente superate e per una Santa Marinella decisamente più piccola. Eppure, il desiderio di rivisitare quel fondamentale punto di snodo viario della città ha sempre cozzato con tutta una serie di valutazioni che, negli anni, ne hanno impedito la modifica.

In epoca recente, già dieci anni fa si parlava dell’assegnazione dell’incarico di progettazione, ma le varie vicissitudini politiche che hanno investito in quel periodo la città, hanno portato, di fatto, ad un allungamento dei tempi.

Adesso però sembra che la fase di progettazione sia conclusa: esiste un progetto per l’allargamento del sottopasso che soddisfa sia il Comune che le Ferrovie dello Stato, altro ente che ha voce in capitolo in questa annosa faccenda.

Ora si passa alla gara d’appalto e ad annunciarlo sono stati il Sindaco Pietro Tidei e l’Assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati. Entrambi auspicano tempi brevi, dopo aver completato gli ultimi passaggi burocratici.

“Siamo estremamente soddisfatti di poter annunciare la conclusione di questo complesso iter progettuale – ha dichiarato l’Assessore Andrea Amanati -, ed ipotizzare in tempi celeri, un avvio concreto e tangibile di un’opera così tanto attesa”.

“Questo sottopasso non solo migliorerà la viabilità, ma rappresenta anche un segno concreto dell’impegno dell’amministrazione nel garantire infrastrutture moderne e funzionali per i cittadini. Si tratta di una svolta per il quartiere e per l’intera città”, ha concluso Amanati.

L’investimento complessivo per l’opera ammonta a oltre 3,8 milioni di euro, di cui 1,6 milioni sono fondi PNRR e la restante parte è messa a disposizione e finanziata da RFI.

La gara ad evidenza pubblica sarà eseguita attraverso la consultazione di un apposito albo fornito da RFI, in virtù della complessità dei lavori di costruzione che riguarderanno il sottopasso.

A livello viario, il progetto prevede l’eliminazione del semaforo e il miglioramento del flusso del traffico in un punto in cui confluiscono i veicoli provenienti da tre rioni, Valdambrini, Combattenti e Centro.

“L’inizio di quest’opera segna un traguardo storico per Santa Marinella – dichiara il Sindaco Pietro Tidei -. Dopo decenni di attese e pianificazioni, finalmente vediamo concretizzarsi un progetto che avrà un impatto positivo per tutta la comunità, con un miglioramento evidente della qualità della vita e della mobilità urbana per il quartiere Valdambrini”.