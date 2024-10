Una squadra di Ladispoli al Campionato Italiano di Calciobalilla

Al via il Campionato Italiano di Calciobalilla, a partecipare anche una squadra con ragazzi di Ladispoli. La competizione inizia domani ad Anagni

Inizierà domani, venerdì 18 ottobre, ad Anagni in provincia di Frosinone, il Campionato Italiano a squadre FIGEST di calciobalilla. Sarà una 3 giorni di sfide per un gioco tradizionale in un evento che ha ricevuto il patrocinio del comune ospitante e della Regione Lazio. Le squadre saranno divise in 5 categorie: serie A, B e C, un tabellone veterani e un tabellone femminile. Dopo le 2 giornate di qualificazione, le finali inizieranno domenica 20 ottobre alle ore 19:00. Ma, soprattutto, a questo campionato parteciperà anche una rappresentativa composta da ben 3 ragazzi di Ladispoli tutti giovanissimi. A loro si aggiungono 4 ragazzi di Napoli per un totale di 7 iscritti. La loro squadra si chiamerà proprio Ladispoli e noi di baraondanews.it abbiamo parlato con colui che ha avuto questa idea interessante. Alessandro ci ha raccontato com’è arrivato a questa competizione e ci ha spiegato l’importanza del torneo.

Il giovane abitante di Ladispoli partecipa da diversi anni a tornei federali e, quest’anno, dopo una serie di buoni risultati, ha deciso di formare la propria squadra. Con lo scopo di rappresentare la sua città, Alessandro ha cercato di riunire un team in cui ci fossero altri ragazzi del territorio e ha deciso di chiamare la formazione proprio Ladispoli. È un’iniziativa che sancisce il suo legame ai colori cittadini, ma che può far bene alla città considerando che l’evento, essendo parte di un campionato italiano, vedrà scontrarsi intorno al biliardino rappresentati di diverse città dello Stivale.

Insomma, in bocca al lupo alla squadra di Ladispoli.