Una nuova delega e tante iniziative per l’Associazione culturale Donna di Ladispoli, Cerveteri e Bracciano –

Una nuova delega e tante iniziative per l’Associazione culturale Donna di Ladispoli, Cerveteri e Bracciano

L’associazione culturale “DONNA” di Ladispoli, Cerveteri e Bracciano rappresentata dalla Presidente Maria Teresa Corrao, effettua la modifica dell’articolo inviato ieri 22/08/2023 scusandoci con le redazioni tutte per l’avvenuta modifica, quindi sentito il proprio Direttivo, che in relazione alla lotta della violenza sulle donne abbiamo conferito la Delega all’Arte alla Dott. Maria Eugenia (Fiorella) Palumbo che avrà il compito di organizzare mostre di quadri a tema collaborando con la Presidente Maria Teresa Corrao nella città di Ladispoli (RM) in relazione alle situazioni di vita che vive la donna ogni giorno, ogni momento, ogni attimo oggetto di violenza, sia nel campo lavorativo, sia nel campo sentimentale e sia in campo politico.

La prossima iniziativa culturale sarà effettuata nella seconda decade del mese di settembre “Il Quadro Musicato – Terza Edizione” unitamente con la Delegata all’Arte la Dott. Maria Eugenia (Fiorella) Palumbo. Quest’ultima potrà dopo un attento monitoraggio di quadri svolti dalle nostre pittrici associate e simpatizzanti nell’Associazione Culturale “DONNA” ne “Il Quadro Musicato -Terza Edizione” potrà individuare un quadro adatto ad indicare questo tema e situazione assai sentita per le Donne del Comune di Ladispoli (RM) un immagine racconto dipinta in un quadro che racchiuderà il significato del nostro percorso per lo Sportello Antiviolenza a cui l’Associazione Culturale “DONNA” ha aderito durante il Convegno in data 30/05/2023 al Gruppo dello Sportello di Prevenzione per la Lotta alla violenza delle donne a mezzo del tavolo Interistituzionale con Asl RM4.

Nella seconda decade del mese di Settembre dell’anno 2023 avremo l’incontro culturale “Il Quadro Musicato – Terza Edizione” ove saranno mostrati i vari quadri “Antiviolenza sulle donne” con annessa la musica da parte del Delegato alla Musica Maestro Fausto Caltagirone tanto da relazionare il tutto “al tocco di pennello e di musica”. L’associazione culturale “DONNA” ringrazia del piccolo spazio concesso.

Lo dichiara in un comunicato la presidente Maria Teresa Corrao