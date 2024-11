Giovedì 21 novembre alle ore 17:00, nei locali della biblioteca comunale di Bracciano Bartolomea Orsini, avrà luogo un interessante evento organizzato in collaborazione con Del Vecchio Editore. L’originale incontro sarà dedicato a “Una morte sola non basta”, uno dei più importanti romanzi scritti dalla nota autrice Daniela Alibrandi, edito da Del Vecchio Editore nel 2016.

Il libro, infatti, sarà presentato in modo inedito, attraverso un dialogo a tutto campo tra l’autrice e i suoi editori durante il quale si descriverà, oltre alla forza della trama e alla particolare ambientazione nella quale i personaggi si muovono, anche il lungo e delicato percorso che parte dalla valutazione e dalla scelta di un testo, fino alla realizzazione di un libro di successo. “Una morte sola non basta” è l’esempio di un romanzo che ha ottenuto nel tempo una crescente attenzione e un indubbio consenso da lettori e critici letterari, fino ad essere presentato presso la biblioteca della Camera dei Deputati e inserito, in edizione italiana, nel catalogo delle prestigiose università statunitensi di Harvard e di Yale e, recentemente, in quello della Public Library di New York.

A impreziosire l’atmosfera saranno le appassionanti letture del popolare attore Avio Focolari e un gradevole intermezzo musicale. Le riprese saranno effettuate da Canale 10. Interverrà l’Assessora alla cultura del comune di Bracciano Biancamaria Alberi.

La trama del romanzo, coinvolgente e intrecciata, seguela vita parallela di due bambine nate negli anni Cinquanta e vittime di abusi. A fare da affascinante corniceuna Roma fotografata nella semplicità degli anni Cinquanta, attraverso il boom economico dei Sessanta fino alle contraddizioni degli anni Settanta, quando le protagoniste, divenute ormai ragazze, si incontreranno dando vita a una profonda amicizia nella quale ognuna cercherà il proprio riscatto. Un romanzo neo realista che nulla concede all’ipocrisia o all’ipotesi di innocenza.

Un evento, quello di giovedì prossimo a Bracciano, da non mancare.