“Una cuccia per la vita”, nel Lazio sorgeranno dei cimiteri per animali

“Una cuccia per la vita” è il nome del progetto della Regione Lazio grazie al quale arriveranno dei luoghi dedicati al ricordo degli animali domestici. I cimiteri saranno disponibili per cani, gatti, conigli, criceti, uccelli e altri animali di piccole dimensioni. Questi consentiranno ai padroni di mantenere un legame affettivo con l’animale anche dopo la morte.

La commissione Sanità del Consiglio regionale ha approvato il testo del progetto di legge per la ‘disciplina dei cimiteri per animali d’affezione’, frutto di due proposte (n. 71 e n. 159), una del Movimento 5 Stelle, l’altra di Fratelli d’Italia. Attualmente manca il parere della commissione Bilancio e il testo tornerà in commissione Sanità per l’approvazione definitiva.

L’iniziativa è stata ben accolta da molte associazioni ambientaliste e da diversi cittadini.

L’unica parte del testo, che non è passata in commissione, è quella legata alla tumulazione congiunta nel loculo o nella tomba di famiglia. In realtà, questo è già possibile in alcune regioni del nord Italia. I consiglieri pentastellati della regione Lazio hanno dichiarato che ripresenteranno la mozione appena possibile. Secondo i 5 stelle, c’è un vero e proprio buco normativo. La sepoltura degli animali è regolamentata solo da una legge europea.