È intervenuta anche Striscia la notizia e il tribunale ha stabilito l’effettivo superamento delle soglie di rumore

Un treno acceso tutta la notte da anni: l’odissea a Ladispoli –

Per oltre sei anni costretti tutte le notti a subire i ronzii di un treno fermo in stazione fino all’alba, ma acceso.

È la terribile odissea vissuta da alcune famiglie di Ladispoli che hanno fatto balzare alla cronaca la vicenda chiamando Striscia la notizia.

Il servizio, andato in onda ieri sera, racconta una situazione che si protrae da anni, ma apparentemente senza una vera soluzione.

I condomini si sono anche costituiti in un comitato e hanno fatto causa alle Ferrovie dello Stato.

Un giudice ha così richiesto una consulenza tecnica che ha stabilito come il rumore sia doppio rispetto ai limiti di legge.

Ferrovie dello Stato ha inviato una risposta al programma Mediaset in cui viene spiegato che il treno viene lasciato acceso tutta la notte per monitorare le attrezzature di bordo e garantire la corretta regolazione della temperatura all’interno dei vagoni al momento della partenza.

L’azienda pubblica ha comunque dichiarato che sarà trovata una soluzione al problema del rumore molesto. In quali tempi o modalità non è però noto e il timore è che la soluzione possa essere quella già adottata in passato.

Infatti, in passato il treno in questione è stato semplicemente spostato lungo il binario in base alle lamentele o dei condomini di via delle azalee che del Cerreto.