DMO: “Lo scopo di queste giornate è sviluppare una cultura al turismo locale che spesso manca”

Un successo le visite gratuite ai borghi etruschi –

Per la DMO le domeniche con le visite guidate gratuite sono un successo. Lo scrivono in un comunicato con cui invitano a partecipare agli eventi previsti per il mese di aprile.

“Lo scopo di queste giornate è sviluppare una cultura al turismo locale che spesso manca – scrivono – e contribuire così alla crescita esperienziale di cittadini, imprese ed associazioni.

Le nostre visite guidate gratuite si svolgono tutte nel periodo di bassa stagione ed hanno l’intento altresì di destagionalizzare le destinazioni turistiche, non a caso le abbiamo organizzate nella giornata della domenica, per portare gli appassionati a prenotare le strutture ricettive dedicate al soggiorno per la notte del sabato e dopo la visita guidata presso i locali ristoranti, generando così un business che rimane in loco.

Le DMO nel Lazio hanno lo scopo di promuovere e valorizzare i territori, beni comuni ed universali, mettere insieme le realtà associative, imprenditoriali, i tour operator, siamo fieri di contribuire allo sviluppo territoriale.

Le domeniche sulle quali abbiamo sinora investito sono state Cerveteri, Bassano Romano.

Dal prossimo weekend sarà possibile prenotare spazi e strutture ricettive presso Tuscania, ove abbiamo ancora qualche disponibilità.

Per la Pasqua, dal venerdì al lunedì, abbiamo disponibilità presso il Castello di Santa Severa, dove vi ricordo le attività sono numerose e ricche, dai musei, alle biblioteche, ai parchi naturali, con un lungomare stupendo sia all’alba che al tramonto nel comune di Santa Marinella.

I successivi eventi sono programmati per – PRENDETE NOTA – sabato 6 aprile a Bassano Romano, doppio turno visite guidate gratuite a Palazzo Giustiniani in collaborazione con il Comune di Bassano R. e la Direzione Regionale dei Musei.

Sempre sabato 6 aprile vi aspetta nuovamente un trekking archeologico a Cerveteri. E la prima domenica di aprile, il 7, abbiamo le visite guidate gratuite presso le Necropoli di Tarquinia, Vulci e Cerveteri.

Non esitate a prenotarvi gli ingressi ai siti archeologici e culturali sono gratuiti, così, senza uscite di denaro potete davvero godervi moltissime ed interessanti iniziative per approfondire le vostre conoscenze, grazie alla guida turistica che vi accompagnerà, svagarvi e rilassarvi, passeggiate, visite sono un’ottima occasione per stare bene con la famiglia, gli amici, e con l’occasione vi ricordo che è anche possibile visitare il Castello di Ceri.

Le escursioni sono realizzate grazie al contributo della Regione Lazio che ringraziamo”.

Per la prenotazione si può scrivere a [email protected] o contattare direttamente il numero (WhatsApp) 366 251 99 51. È possibile visitare anche i link https://borghietruschi.it/it/ https://www.facebook.com/borghietruschi/ e https://www.instagram.com/borghietruschi .