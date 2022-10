Tidei: “È sempre una grande emozione aver contribuito insieme alla nostra amministrazione a far rinascere e crescere lo sport nella nostra città”

Un successo la Prima Festa dello Sport a Santa Marinella –

Si è tenuta ieri la Prima Festa dello Sport a Santa Marinella che ha coinvolto le associazioni sportive del territorio in iniziative presso il Palazzetto dello Sport.

Un’iniziativa fortemente voluta dal sindaco Pietro Tidei, dalla delegata allo sport Marina Ferullo e dall’amministrazione comunale che ha voluto riconoscere con un premio l’impegno di tutte le associazioni che in questi anni hanno sempre continuato a lottare nonostante il dissesto finanziario e la pandemia del covid-19, per seguire questa forte passione per lo sport.

Il sindaco Pietro Tidei ha ringraziato le associazioni e le famiglie che danno ai loro ragazzi l’opportunità di praticare le attività sportive.

“È sempre una grande emozione aver contribuito insieme alla nostra amministrazione a far rinascere e crescere lo sport nella nostra città – afferma il primo cittadino –. Insieme alla consigliera delegata allo Sport Marina Ferullo e all’assessore alle Attività Produttive Emanuele Minghella vogliamo ringraziare ognuno di voi per aver reso speciale questo pomeriggio, per la prima volta insieme per la Festa dello Sport.

Protagonisti più di 30 gruppi per un totale di oltre 1000 atleti che in questi quattro anni sono cresciuti ed oggi hanno dato vita ad una popolazione sportiva che fa invidia ad altri comuni del Lazio.

Oggi Santa Marinella può offrire alla Città tutte le discipline sportive, alcune delle quali saranno completate con i fondi del Pnrr.

Possiamo però affermare con orgoglio di essere pronti per essere candidati a Capitale dello Sport d’Europa 2025″.