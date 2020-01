Condividi Pin 12 Condivisioni

“Si trasformi il Punto di Primo Intervento in un vero Pronto Soccorso”

Un solo Comune per Cerveteri e Ladispoli

“In riferimento al Vostro articolo pubblicato oggi (qui: https://baraondanews.it/anziche-costruire-un-nuovo-ospedale-a-ladispoli-cerveteri-lavoriamo-per-potenziare-il-pit/?fbclid=IwAR3HTgBGVuLacCjUwxZBQwg3_FLb1j4dppMUZ-LD5KPlBoWKeL4oGhCQiM4) riguardante la proposta di un ospedale nel territorio di Cerveteri-Ladispoli, vogliamo precisare che come Comitato non sosteniamo soltanto il potenziamento del Posto di Primo Intervento e non diciamo certo no alla costruzione di un Ospedale.

Al contrario, sosteniamo che nell’immediato l’obiettivo da perseguire deve essere quello di trasformare il Primo Intervento in un vero Pronto Soccorso ed ampliare l’offerta ambulatoriale in modo sostanziale.

L’ospedale deve rimanere un obiettivo a medio termine e, visti i costi elevati e la complessità della sua realizzazione, il progetto deve essere studiato insieme alla Regione e alle strutture sanitarie già esistenti a Bracciano e Civitavecchia.

Il Comitato “Un solo Comune per Cerveteri e Ladispoli” non ha fini partitici e non intende in alcun modo intervenire nella dialettica tra partiti che si sviluppa naturalmente sui temi che riguardano la cittadinanza. Nostro unico obiettivo è quello di costruire un percorso che porti alla fusione dei due comuni e quindi riformare complessivamente la gestione del territorio e dare alla futura amministrazione maggiori strumenti e risorse per migliorare la nostra vita come cittadini.

Sta quindi alle forze politiche e a chi le sostiene e le vota, indicare gli obiettivi e i programmi di un’amministrazione sana e funzionale alle aspettative e alle esigenze dei cittadini.

Di certo abbiamo sollevato il problema sul discorso sanità/ospedale e le conseguenti prese di posizione di consiglieri di Ladispoli e Cerveteri, se non strumentali, servono anch’esse all’obiettivo comune di aumentare e migliorare l’offerta sanitaria ai cittadini”.

