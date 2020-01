Condividi Pin 4 Condivisioni

La nota del Consigliere Comunale Lamberto Ramazzotti

Cerveteri, Ramazzotti: “Ieri sera consiglio comunale su niente”

Cerveteri, Ramazzotti: “Ieri sera consiglio comunale su niente” – Ieri sera consiglio comunale su NIENTE. Qualcuno si accorge di come sta Cerveteri, sporca, strade in dissesto, disoccupazione crescente, attività commerciali che chiudono, nessuna prospettiva certa( non proclami), a me dispiace dire quanto sopra ripetendomi, speravo di svegliare una classe politica amministrativa dal letargo, ho capito però che non ci fanno ma ci sono, senza passione ne amore , i cittadini che oggi si lamentano(tanti), che li hanno votati, perché non li vanno a cercare come loro sono stati cercati per il voto e gli dicono CHE CI STAI A FARE LI?