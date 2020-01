Cerveteri, la Belardinelli: “In consiglio sembra di stare a scherzi a parte”

Condividi Pin 7 Condivisioni

La nota del Consigliere Anna Lisa Belardinelli

Cerveteri, Belardinelli: “alcune volte in Consiglio Comunale sembra di stare a Scherzi a parte”

Cerveteri, Belardinelli: “In consiglio sembra di stare a scherzi a parte” – Questa sera in Consiglio comunale abbiamo sentito dire dal Sindaco che passare dai banchi della maggioranza a quelli dell’opposizione, entrare a far parte di un gruppo composto da due consiglieri di minoranza, poi passare al gruppo misto, per tornare infine nei banchi della maggioranza, è assolutamente normale. Invito i cittadini a partecipare ai consigli perché veramente a volte sembra di stare su “Scherzi a parte”… Sempre più convinta che la coerenza non è per tutti!