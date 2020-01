Condividi Pin 0 Condivisioni

L’approfondimento

Un solo comune per Cerveteri e Ladispoli, opportunità scuola – La qualità delle strutture scolastiche, la loro agibilità ed un tasso di iscritti in discesa per certi istituti è un serio problema per i nostri comuni. Quello dell’istruzione è un tema chiave per lo sviluppo di un territorio, investire nella scuola significa investire nel futuro. Ad oggi la mancanza di fondi e di un piano serio condiviso non permettono a Cerveteri e Ladispoli, due realtà altamente connesse, di investire sulla scuola. La fusione tra i due comuni porterebbe a maggiori entrate economiche (fondi regionali, statali ed europei), un maggior peso politico nei confronti dell’area metropolitana di Roma (responsabile delle scuole superiori) e la possibilità di portare un “programma istruzione” omogeneo sul territorio.

