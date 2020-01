Condividi Pin 0 Condivisioni

L’approfondimento

Anguillara, un seminario per la crisi dei rifiuti nel Lazio – Questo seminario vuole portare un contributo di dati e conoscenze, e offrire l’opportunità di una discussione libera e aperta, su un tema non semplice che registra prese di posizioni, opinioni, “verità soggettive” spesso errate, a volte parziali e “furbesche”, a volte anche colossali falsità.

Il tema va affrontato con un approccio “scientifico” privo di preconcetti e ideologismi, guardando alle esperienze maturate un po’ ovunque nel mondo, e seguendo gli indirizzi europei ormai consolidati da anni e decenni.

E’ possibile gestire i rifiuti in modo corretto e sostenibile, cioè nel rispetto dell’ambiente e della qualità della vita dei cittadini.

Il seminario avrà luogo sabato 1 febbraio 2020, presso Sablab, via A. Volta 1 (sotto ASL).

