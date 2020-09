Share Pin 52 Condivisioni

La nota social di Guardie Ecozoofile Fareambiente Cerveteri

Un simpatico ritrovamento quello compiuto dalle Guardie Ecozoofile Fareambiente Cerveteri – Così in una nota divulgata via social le Guardie Ecozoofile Fareambiente Cerveteri: “La nostra ricompensa. Sono 15 giorni che i nostri agenti tentano di catturare questo scricciolo magro e impaurito che vagava la notte per Cerveteri, tra una strada desolata e l’altra cercando di racimolare qualcosa per poter sopravvivere, un ombra che appena s’imbatteva in qualcuno subito si dileguava nel buio, un invisibile che aveva però bisogno di qualcuno che si accorgesse di lui. Così dopo due settimane di appostamenti fino a tarda notte, con una gabbia trappola e solo la vaga speranza di poterlo anche solo scorgere figurarsi avvicinarlo, i nostri agenti sono riusciti finalmente a catturarlo nel pomeriggio di oggi. Inutile sprecare parole per descrivere l’emozione che ha provato il nostro Ispettore Capo nel poter finalmente stringere tra le braccia questo cane “fantasma”, nel poter finalmente accarezzare e coccolare questo segugio dagli occhi dolci e buoni, tutto pelle ed ossa che forse non capiva neanche perché qualcuno avesse gli occhi lucidi mentre lo guardava finalmente al sicuro, non riuscendo neanche ad immaginare che finalmente qualcuno si preoccupasse di lui. Il nostro lavoro richiede tempo, molte volte dedizione, sudore e fatica e in alcuni casi come questo solo una pura e cieca speranza di poter aiutare qualcuno in difficoltà, eppure la nostra “Ricompensa” è tutta racchiusa nella prima foto, e non ci sarà mai alcuna ricchezza che potrà eguagliarla. Adesso anche questa anima sola e senza nome avrà la possibilità di una nuova vita, di avere una compagnia che non hai mai trovato tra le notti passate a correre senza fiato per le strade, di trovare quel calore che il nudo e duro asfalto non gli restituiva. Forse pian piano anche la paura che attanagliava questo cucciolo, cederà il posto all’abbraccio della fiducia e ad un po’ di serenità.”