“Un piccolo gesto, un aiuto concreto”: Torna la Colletta Alimentare, segno di speranza contro la povertà

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare torna per la sua 29ª edizione. L’iniziativa solidale, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS, si svolgerà in tutta Italia sabato 15 novembre 2025.

L’obiettivo è chiaro: sensibilizzare la cittadinanza sul crescente problema della povertà e fornire un aiuto tangibile. I cittadini saranno invitati ad acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, supportate dalle oltre 21 sedi Banco Alimentare regionali e dalle loro organizzazioni partner territoriali.

📍 Il Lazio in Prima Linea: Oltre 500 Punti Vendita Coinvolti

Anche quest’anno, la regione Lazio risponderà con grande partecipazione. L’iniziativa coinvolgerà oltre 500 punti vendita e vedrà all’opera più di 5.000 volontari, pronti a raccogliere prodotti a lunga conservazione fondamentali:

Olio, verdure e legumi in scatola

Conserve di pomodoro e sughi pronti

Tonno e carne in scatola

Alimenti per l’infanzia e riso

Tutti i prodotti raccolti saranno poi distribuiti a più di 400 organizzazioni partner convenzionate con Banco Alimentare del Lazio ODV, raggiungendo oltre 110.000 persone in difficoltà nella regione (tra mense, case-famiglia, comunità per minori e centri d’ascolto).

La Nuova Fisionomia della Povertà

Marco Picciaia, Presidente del Banco Alimentare del Lazio ODV, sottolinea l’urgenza di questo gesto: «I dati confermano ciò che anche noi vediamo ogni giorno: nel Lazio una persona su tre è a rischio povertà. A colpire è la sua nuova fisionomia, che oggi non riguarda solo chi ha perso il lavoro, ma anche chi un lavoro ce l’ha e non riesce ad arrivare a fine mese, oltre a tanti anziani soli.»

In questo contesto, la Colletta «diventa un gesto ancora più importante. È un’occasione per ricordarci che il cibo non è solo nutrimento, ma relazione, attenzione, condivisione», aggiunge Picciaia.

Le toccanti testimonianze raccolte ogni anno riflettono questo spirito: “Sono in pensione, non posso permettermi molto… ma qualcosa voglio donarlo anch’io,” o “Non ho tanto, ma so cosa vuol dire non avere nulla. Questo pacco di biscotti è per chi sta peggio di me.”

Come e Quando Donare

L’appuntamento principale è per sabato 15 novembre 2025 nei supermercati aderenti.

Inoltre, per chi non potesse partecipare in presenza, sarà possibile donare la spesa online dal 15 novembre al 1° dicembre su alcune piattaforme dedicate. Per conoscere tutte le modalità di acquisto e i punti vendita aderenti, è possibile consultare il sito ufficiale: www.bancoalimentare.it.

La Colletta Alimentare aderisce quest’anno alla Giornata Mondiale dei Poveri 2025 indetta da Papa Leone XIV ed è resa possibile grazie alla collaborazione di numerose istituzioni e partner, tra cui Esercito, Aeronautica Militare, Associazioni Alpini e Bersaglieri, e il sostegno di sponsor come Unipol, Eni, Intesa Sanpaolo e Poste Italiane.