Santa Marinella: Stefano Ballarini convocato nel settebello di pallanuoto

Un momento storico e di grande orgoglio per l’intera comunità di Santa Marinella, la Perla del Tirreno, che celebra la prima straordinaria convocazione in Nazionale di Stefano Ballarini, il suo fiore all’occhiello nelle acque della pallanuoto.

Il gioiello classe 2002 corona un anno già ricchissimo di soddisfazioni: dopo aver conquistato la medaglia d’oro alle Universiadi con l’Italia in Germania 2025, è arrivata la chiamata più prestigiosa, quella del commissario tecnico del Settebello, Sandro Campagna.

Collegiale a Ostia in Vista degli Europei

Ballarini prenderà parte al Collegiale di Ostia, un importante raduno che si terrà a cavallo tra il 23 e il 26 novembre prossimi, dove si allenerà al fianco dei grandi campioni della Nazionale italiana di pallanuoto.

Campagna testerà e proverà i talenti azzurri in vista del primo grande evento continentale del nuovo anno pallanuotistico: gli Europei 2026. In programma a Belgrado dal 10 al 25 gennaio, l’Italia è stata sorteggiata nel Girone D con Turchia, Romania e Slovacchia. La convocazione di Ballarini rappresenta un potenziale trampolino di lancio verso questa importante competizione.

L’Orgoglio del Sindaco Tidei

A esprimere tutta la gioia della città è stato il Sindaco Pietro Tidei, raggiante per il successo dell’atleta locale:”Un momento straordinario per tutta la comunità di Santa Marinella, che si congratula e ringrazia Stefano per continuare a portare in alto e con orgoglio la città nel mondo della pallanuoto, nelle acque nazionali ed internazionali. La convocazione di Campagna dimostra quanto e come passione, sacrificio e dedizione possano permettere al talento di centrare i traguardi più ambiti e realizzare i sogni più grandi. Stefano è un esempio e un orgoglio per tutta la città“.

L’intera Santa Marinella si stringe intorno al suo campione, augurandogli il miglior successo in questa nuova, entusiasmante avventura in maglia azzurra.