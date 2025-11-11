Aggiornamento lavori: via della Circonvallazione a Cerveteri, riapertura posticipata

A Cerveteri, la riapertura al traffico di Via della Circonvallazione e Via del Lavatore, sebbene annunciata oltre un mese fa a seguito del completamento dei lavori, è stata posticipata e la strada rimane attualmente interdetta.

I lavori in questione, seguiti dall’ufficio Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri, hanno riguardato il rifacimento del manto stradale e, in particolare, l’esecuzione di interventi di consolidamento del costone nel versante a valle, per il quale è stata realizzata una palificata. Questi interventi di messa in sicurezza sono stati finanziati grazie a fondi ottenuti dalla Regione Lazio.

Interrogazione dell’Opposizione e Richieste di Chiarimento

Di fronte alla mancata riapertura dopo l’annuncio della conclusione dei lavori, cinque consiglieri comunali di opposizione – Luigino Bucchi, Salvatore Orsomando, Alessandro Fondate, Luca Piergentili e Vilma Pavin – hanno presentato un’interrogazione a risposta orale durante la seduta del Consiglio.

L’interrogazione è stata depositata con l’obiettivo di conoscere le motivazioni ufficiali che hanno portato al posticipo della riapertura della strada, a distanza di alcune settimane dall’annuncio. I consiglieri hanno inoltre richiesto il motivo per cui non siano stati affissi cartelli informativi sulle barriere metalliche, che indichino la causa della prolungata chiusura.

L’Attesa della Comunità

Al momento, l’Amministrazione Comunale non ha ancora fornito una risposta ufficiale o chiarimenti pubblici in merito ai fattori che stanno ritardando la riapertura al traffico di Via della Circonvallazione. La comunità e i cittadini attendono aggiornamenti sullo stato dell’arte e sulle tempistiche previste per il ripristino della normale circolazione.