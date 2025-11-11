Incidente a Marina di Cerveteri: auto si cappotta in Via Angelucci

Un incidente insolito ha scosso il pomeriggio di ieri, lunedì 10 novembre 2025, a Marina di Cerveteri, dove un’automobile si è ribaltata, finendo cappottata sulla carreggiata di Via Sergio Angelucci.

L’episodio è avvenuto poco dopo le ore 17:00. Come si può vedere dall’immagine, l’auto di colore chiaro è rimasta completamente capovolta in mezzo alla strada, in una zona centrale della località.

L’Intervento Immediato dei Soccorsi

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato cruciale per la messa in sicurezza del veicolo e, soprattutto, per estrarre il conducente rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. Al momento, non sono disponibili dettagli sulle condizioni del guidatore, ma l’azione tempestiva dei soccorritori ha garantito la massima assistenza.

Strada Chiusa per le Operazioni

Per consentire le complesse operazioni di soccorso, rimozione del veicolo e i rilievi del caso, il tratto di Via Sergio Angelucci interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico.

Le cause che hanno portato al ribaltamento dell’auto sono attualmente in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, che sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.