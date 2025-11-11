Cerveteri: due giovani “Etruschi” brillano ai Campionati Regionali di corsa su strada

Cerveteri si conferma ancora una volta un fertile vivaio di talenti nell’atletica leggera! Seguendo le orme del pluripremiato Francesco De Santis – Campione Italiano nei 400 metri juniores e più volte azzurro ai Mondiali di Lima e agli Europei di Tampere – due giovanissimi atleti hanno fatto sventolare con orgoglio i colori etruschi ai recenti Campionati Regionali di Corsa su Strada a Castel Gandolfo.

I riflettori sono tutti puntati su Silvia Cerroni e Luca Dattilo, che con tenacia e determinazione hanno conquistato il podio, proiettando il nome di Cerveteri nel futuro dell’atletica.

🥇 Silvia Cerroni: La Velocità di una Giovane Promessa

A regalare una splendida vittoria alla delegazione cerveterana è stata la giovanissima Silvia Cerroni, trionfatrice nella categoria F8.

Silvia ha iniziato a praticare atletica al campo Galli solo circa due anni fa, allenandosi due volte a settimana. Un impegno costante che ha già dato i suoi frutti, dimostrando come la passione, anche con una preparazione mirata, possa portare a risultati eccezionali in tempi brevi. Il suo successo a Castel Gandolfo è un inno alla determinazione e un bellissimo auspicio per la sua carriera.

🥇 Luca Dattilo: Tattica e Grinta da Veterano

Altrettanto brillante è stata la prestazione di Luca Dattilo, un’altra “perla” del vivaio cerveterano. Luca ha dimostrato una maturità atletica sorprendente per la sua età.

Nella categoria M10, è partito subito in testa alla gara, una mossa tattica eccezionale che gli ha permesso di gestire la corsa con autorità e di non lasciare scampo agli avversari. Ha conquistato il primo gradino del podio con una determinazione che fa ben sperare per le sue future sfide.

I successi di Silvia e Luca non solo onorano la tradizione atletica locale incarnata da atleti come Francesco De Santis, ma offrono anche una potente iniezione di entusiasmo per l’intero movimento sportivo della città. Cerveteri celebra i suoi campioni: due giovani talenti che sono senza dubbio proiettati verso un futuro ricco di soddisfazioni e nuovi record.