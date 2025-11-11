 
Ladispoli: prossimo incontro il 15 novembre 2025 Workshop gratuito di fotografia

11 Novembre 2025

Il Rossellini Film Festival è lieto di annunciare il suo prossimo evento formativo a Ladispoli: un workshop gratuito intitolato “Dalle luci all’occhio dell’immagine”.

Un’Occasione Unica per Appassionati e Professionisti

L’appuntamento è fissato per sabato 15 novembre 2025, dalle ore 16:00 alle 19:00, presso il teatro sala convegni della scuola Melone, situata in p.zza Falcone a Ladispoli.

A condurre questo prezioso seminario sarà Silvio Fiorelli, direttore artistico del festival, che condividerà la sua vasta esperienza nel campo della fotografia cinematografica e di evento.

Raccontare Storie con la Luce e l’Obiettivo

L’obiettivo principale di questo workshop è fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per comprendere e applicare le tecniche di fotografia specifiche per raccontare un set cinematografico o l’atmosfera vibrante di un festival.

Sarà un’occasione imperdibile per:

  • Approfondire le tecniche di fotografia essenziali.
  • Apprendere come catturare l’atmosfera, le emozioni e i dettagli di eventi e produzioni.
  • Trasformare ogni scatto in un racconto visivo coinvolgente e d’impatto.

Focus su Pratica e Teoria

Il workshop è rivolto a tutti, indipendentemente dal livello di esperienza. Si concentrerà su una combinazione di aspetti pratici e teorici, includendo:

  • Esercitazioni “sul campo” per applicare immediatamente i concetti.
  • Analisi di immagini significative per comprendere l’efficacia narrativa.

Silvio Fiorelli condividerà le sue strategie per raccontare storie attraverso l’obiettivo, offrendo spunti utili e concreti per migliorare la propria tecnica e interpretazione visiva.