Premio d’eccellenza dalla Bobby Jones Chiari & Syringomyelia Foundation

Un prestigioso riconoscimento internazionale porta ancora una volta in alto il nome di Cerveteri nel mondo della medicina. Il professor Massimiliano Visocchi, stimato neurochirurgo del Policlinico Gemelli di Roma e concittadino etrusco, ha ricevuto la medaglia “International Excellence in Medicine 2025”, conferita dalla Bobby Jones Chiari &

Syringomyelia Foundation (BJCSF), organizzazione statunitense che da anni si dedica alla ricerca, alla formazione e alla sensibilizzazione sulle patologie neurologiche rare come la malformazione di Chiari e la siringomielia. La cerimonia ufficiale di consegna è avvenuta nel corso del gala internazionale “Night of Light”, tenutosi a Roma il 7 novembre 2025, un evento di grande rilievo che ogni anno riunisce scienziati, medici e filantropi provenienti da tutto il mondo per celebrare l’impegno e i risultati ottenuti nel campo della medicina e della ricerca neuroscientifica.

Nuovo riconoscimento internazionale per il professor Massimiliano Visocchi

La medaglia, recante la dicitura “For your commitment to service, community involvement, altruism, leadership and dedication to patient care” (“Per il tuo impegno nel servizio,

nella comunità, nell’altruismo, nella leadership e nella dedizione alla cura dei pazienti”), sintetizza perfettamente i valori che hanno contraddistinto l’intera carriera del professor Visocchi: competenza, umanità e spirito di servizio. Il premio, consegnato annualmente a figure che si sono distinte a livello mondiale, riconosce non solo l’eccellenza professionale, ma anche la capacità di unire la pratica clinica alla ricerca scientifica e all’impegno sociale.

Docente di Neurochirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, il professor Visocchi vanta una carriera ricchissima di esperienze, ricerche e interventi di altissimo livello. È autore di numerosi studi scientifici pubblicati su riviste internazionali e ha partecipato come relatore a convegni e congressi in tutto il mondo. Con

oltre 3.000 interventi chirurgici come primo operatore, è considerato uno dei massimi esperti nel trattamento delle patologie cranio-vertebrali e spinali complesse. Il riconoscimento della Bobby Jones Foundation rappresenta dunque la naturale conseguenza di un percorso professionale costruito su anni di dedizione e ricerca costante. Ma ciò che più distingue il professor Visocchi, come sottolinea la motivazione del premio, è la sua capacità di coniugare la scienza con l’altruismo, la tecnica con l’ascolto, la

conoscenza con la sensibilità verso il paziente.

Per la comunità di Cerveteri la notizia assume un significato speciale. Vedere un concittadino raggiungere traguardi di tale rilievo internazionale è motivo di grande orgoglio

collettivo. Non solo per l’eccellenza scientifica riconosciuta, ma anche perché il professor Visocchi rappresenta un modello positivo di dedizione e umanità, qualità che ispirano le nuove generazioni e valorizzan o l’immagine della città. Come recita il motto inciso sulla medaglia, “Ad honorem Dei et utilitatem hominum” (“A onore di Dio e a beneficio dell’uomo”), il premio celebra non solo il successo personale, ma una visione etica e universale della medicina, intesa come servizio alla vita e al prossimo. Il conferimento

della “International Excellence in Medicine 2025” al professor Massimiliano Visocchi conferma ancora una volta come la passione, la competenza e la dedizione possano condurre a risultati straordinari.

Un riconoscimento che onora lui, la comunità scientifica italiana e la sua Cerveteri, fiera di annoverare tra i suoi cittadini una figura che rappresenta nel mondo il meglio della

medicina e dei valori umani che la animano.