Ladispoli piange la scomparsa di Filomena Rufini, ex consigliera comunale e protagonista della vita cittadina

Aveva 85 anni. Fu consigliera comunale tra il 1987 e il 1993 e alla guida della Pro Loco insieme a Claudio Nardocci nel periodo di rilancio di fine anni ’80: le esequie domani presso la Chiesa Parrocchiale Sacro Cuore di Gesù

di Marco Di Marzio

Ladispoli saluta con commozione Filomena Rufini, scomparsa all’età di 85 anni, figura molto conosciuta e stimata per il suo costante impegno a favore della comunità.

Durante la sua lunga attività pubblica, Filomena Rufini ha ricoperto la carica di consigliera comunale dal 1987 al 1993, nelle file del PCI prima e del PDS poi, distinguendosi per dedizione, equilibrio e attenzione ai bisogni dei cittadini.

Negli anni Ottanta ha contribuito anche al rilancio della Pro Loco di Ladispoli, che guidò insieme a Claudio Nardocci in una fase di rinascita e valorizzazione del territorio. Quel periodo rappresentò un momento di particolare fermento per la città, con la Pro Loco che avrebbe poi continuato a crescere, raggiungendo risultati di rilievo sotto la successiva presidenza di Nardocci.

“Una donna che ha amato profondamente la sua città”, la ricordano in molti, sottolineando il suo spirito di servizio e la sua capacità di unire le persone attorno a progetti condivisi.

Affranti, ne danno il triste annuncio i familiari.

Le esequie si terranno martedì 11 novembre 2025, alle ore 15, presso la Chiesa Parrocchiale Sacro Cuore di Gesù di Ladispoli.

Il ricordo del Presidente della Pro Loco Claudio Nardocci

“La morte di Filomena mi devasta il cuore. La nostra profonda Amicizia, la stima reciproca, l’aver diviso i momenti belli (tanti) e quelli brutti ( pochi) della nostra Associazione fin dal 1985. Filomena non ha mai avuto un dubbio, mai una esitazione, è sempre stata al mio fianco nel difficile incarico di Vicepresidente , sempre nell’interesse della nostra Associazione. Filomena voleva immensamente bene a Ladispoli e essere nella nostra Pro Loco, la aiutava a fare gesti concreti per la Città. Città che ha aiutato fattivamente a crescere. Filomena ci manchi già, con la tua visione illuminata, con il tuo coraggio nel sostenere le giuste cause. Sai già che non ti dimenticheremo, come noi sappiamo già che sarai sempre al nostro fianco. Vola verso la luce Filo.”

Così il Presidente della Pro Loco Claudio Nardocci, dal proprio profilo Facebook.

Il ricordo del Partito Democratico di Ladispoli, di cui lei era militante

“Il circolo PD di Ladispoli esprime le sue profonde e sentite condoglianze ai familiari di Filomena Rufini, deceduta nella giornata di ieri. Di Filomena ricordiamo il suo grande amore per la città, il suo impegno per renderla più bella e più apprezzata anche al di fuori dei nostri confini. Con il marito Mario Forti hanno costituito, con la loro attività sul principale viale cittadino, un punto di riferimento e di incontro per decenni, contribuendo a creare lo spirito di comunità in una Ladispoli ancora alla ricerca di identità. Nel nostro Circolo è stata fondamentale e protagonista per anni nelle scelte importanti e nei confronti più significativi. Oggi sentiamo il dolore per una grande perdita.”

Lo rende noto il Partito Democratico Ladispoli “Luciano Colibazzi”, dal suo profilo Facebook.