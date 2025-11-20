Un piccolo gesto può riempire un piatto, ma soprattutto può riempire i Cuori

Donate 346 tonnellate di alimenti in un solo giorno, +5% rispetto al 2024



17 Novembre 2025 – La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che da 29 anni si ripete senza interruzioni, è una vera e propria festa del dono, dove ogni contributo, piccolo o grande, diventa segno di una solidarietà concreta che unisce le persone e rafforza il senso di comunità.

In un contesto sociale segnato da individualismo e indifferenza, la partecipazione di oltre 5000 volontari in 500 supermercati del Lazio rappresenta un segnale importante: cittadini di ogni età e provenienza hanno dedicato tempo, cura e attenzione, per quegli “invisibili” che spesso non trovano voce. Un gesto semplice — una confezione di riso, una scatoletta di tonno, una bottiglia di passata di pomodoro — che alimenta speranza, come auspicato da Papa Leone XIV domenica scorsa: “Mentre le cause strutturali della povertà vanno affrontate e rimosse, tutti siamo chiamati a creare segni di speranza”.

È questo, in fondo, il valore della Colletta: un Paese solidale che sceglie di non voltarsi dall’altra parte e, nonostante l’aumento del costo della vita, dona quanto può. Un vero e proprio spettacolo della carità, il segno di una coscienza di popolo ancora viva, come dimostra anche la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, primo ad aderire personalmente a questo gesto.

Grazie alle 346 tonnellate di prodotti donati Banco Alimentare del Lazio ODV potrà sostenere nei prossimi mesi 110.000 persone bisognose attraverso 400 organizzazioni territoriali partner diffuse in tutta la Regione.

Cerveteri e Ladispoli come ogni anno hanno risposto con grande generosità. Sono state raccolte 13.240 chili di cibo, il 15% in più rispetto lo scorso anno, grazie ai 22 punti vendita che hanno aderito e alla generosa partecipazione dimostrata dalle tantissime persone che hanno donato secondo le loro possibilità e disponibilità.

Nel territorio di Cerveteri e Ladispoli, la Colletta Alimentare è stata resa possibile grazie alla collaborazione di:

Associazione Nazionale Polizia Stato, Scuola Ambiente Cerveteri, Consulta dei Migranti ed Apolidi Cerveteri, Caritas Parrocchia Santa Maria Maggiore Cerveteri, Parrocchia SS. Trinità Cerveteri, Rione Fontana Morella,Centro di Solidarietà a Cerveteri, Caritas Parrocchia SS. Annunziata

Ladispoli, Avo Ladispoli, Scout MASCI Ladispoli, Caritas Parrocchia San Giovanni Battista

Ladispoli, Caritas Parrocchia SS. Maria del Rosario Ladispoli, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli

ultimi giorni, Scout Agesci Cerveteri1, Solidarietà Soc. Coop. Sociale Ladispoli, Caritas Parrocchia Sacro Cuore Ladispoli, Ass. Fratello Sole Santa Marinella, I ragazzi della secondaria dell’IC Cena,

studenti Istituto Caravaggio, studenti Liceo Sandro Pertini Ladispoli, Casa Maria Ausiliatrice Ladispoli, Chiesa Evangelica Cristiana la Porta della Speranza, Auser Civitavecchia – Cerveteri, ASHA.

Il supporto logistico è stato garantito grazie alla preziosa collaborazione del personale militare

della Protezione Civile Comunale di Cerveteri, dell’Esercito Italiano e dell’Aeronautica Militare.

Un doveroso ringraziamento alle Amministrazioni Comunali di Cerveteri e di Ladispoli per

Banco Alimentare del Lazio ODV



Viale G. Stefanini 35, 00158 Roma | T +39 06 45753560 | [email protected] | C.F. 97206390581

bancoalimentare.it/lazio ’apprezzamento dimostrato verso un gesto collettivo di aiuto e condivisione invitando tutti a donare.

La Colletta Alimentare continua online fino al 1° dicembre su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le modalità di acquisto dei prodotti è possibile consultare il sito www.bancoalimentare.it Per informazioni: [email protected]