Il villaggio della prevenzione fa tappa a Bracciano: screening gratuiti dedicati al rischio diabete

Prosegue il ciclo di iniziative dedicate alla prevenzione del diabete promosso dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL Roma 4, in collaborazione con ADICIV.

Dopo le prime due tappe a Civitavecchia e Cerveteri, il Villaggio della Prevenzione arriverà a Bracciano sabato 22 novembre e sarà attivo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in Piazza IV Novembre, con la collaborazione del Comitato di Sabatino della Croce Rossa Italiana.

Durante la mattinata i cittadini potranno ricevere informazioni e consulenze sui corretti stili di vita, effettuare screening per la valutazione del rischio diabetico e accedere a screening oculistici mirati alla prevenzione di glaucoma e retinopatia diabetica.

Alle ore 10.15 partirà inoltre, sempre da piazza Diaz, la camminata del Gruppo di Cammino della ASL Roma4 aperta a tutti e finalizzata alla promozione dell’attività fisica come strumento di prevenzione.

“Con questo ciclo di eventi, la ASL Roma 4 e l’ADICIV – ha spiegato la direttrice ff dell’UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica, dottoressa Valentina Iannucci – confermano il loro impegno nella promozione della salute, nel sostegno alla diagnosi precoce e nella diffusione della cultura della prevenzione, elementi fondamentali per migliorare la qualità della vita e contrastare malattie croniche come il diabete e le sue complicanze”