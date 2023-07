I due artisti hanno allertato i follower di non seguire queste comunicazioni. Avvisata la polizia postale

Un falso profilo di “Casa Abis” promette vincite sui social

Una truffa ben congeniata, sfruttando il successo di “Casa Abis” per ingannare i follower della coppia che sta spopolando sul web. A Ladispoli e dintorni – come si legge sul quotidiano la voce – si susseguono le segnalazioni di persone che ricevono messaggi da gruppi social nei quali si annuncia il conferimento di un premio di mille euro per

essere stati selezionati come fans più assidui di Gabriele Abis e Stella Falchi, protagonisti delle sit com “Casa Abis” che ha raggiunto perfino sette milioni di visualizzazioni su Instagram e centomila su Tik Tok. Oltre a svariate decine di migliaia su Facebook. Il successo dei due artisti, ballerina lei ed attore lui, ormai definiti come “Sandra e Raimondo” del terzo millennio, non poteva sfuggire all’attenzione dei truffatori che hanno architettato un perverso meccanismo che avrebbe già fatto varie vittime. Sull’onda della gioia per

aver vinto fantomatici mille euro, le vittime avrebbero fornito il numero della carta di credito o della poste pay, ritrovandosi poi ammanchi di denaro.

A rafforzare l’inganno, anche commenti fake di presunti vincitori del premio che elogiavano la serietà dell’organizzazione che si maschera dietro un profilo social falso di “Casa Abis”. I due artisti hanno giù avvisato i follower di non prestazione attenzione a queste comunicazioni truffaldine e di aver allertato la polizia postale che avrebbe avviato una serie di indagini. Ma risalire sul web al truffatori non è impresa facile, così come individuare il numero esatto delle persone truffate che spesso on denunciano per vergogna. I ue artisti, totalmente estranei alla vicenda, invitano tutti alla massima prudenza. «Da tempo – dice Stella Falchi – io e Gabriele riceviamo messaggi di nostri fans ed amici che

ci ringraziano per aver vinto mille euro. Spieghiamo a tutti che è una bugia e di non inviare assolutamente il numero della carta di credito per evitare brutte sorpresa.

Osservando con attenzione il profilo social da cui arriva la notizia si comprende che è palesemente falso. Speriamo che la polizia postale possa acciuffare questi truffatori».

Gabriele Abis e Stella Falchi di Ladispoli, coppia anche nella vita da cinque anni, erano partiti per scherzo durante la pandemia a realizzare i loro sketch di vita quotidiana, portando sul web gli screzi, le incomprensioni ed il difficile rapporto tra marito e moglie nel terzo millennio.

Scenette in cui tantissime coppie si sono riconosciute, iniziando a seguire assiduamente il programma. Il gioco ha ottenuto rapidamente un enorme successo, le visualizzazioni sono cresciute in poco tempo, ora “Casa Abis” è diventata perfino uno spettacolo teatrale. Il prossimo otto agosto, nello scenario del Civitavecchia Summer Festival sul lungomare della marina, si esibiranno con il loro spettacolo sulle dinamiche di coppia.