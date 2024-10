Ultimo appuntamento con l’arte di Ulisse Scintu nelle Sale Ruspoli

Sabato 5 Ottobre ultimo appuntamento con l’arte di Ulisse Scintu con la sua mostra tra il sacro e il profano

Sono stati giorni significativi per Scintu: oltre a ricevere l’apprezzamento per il suo progetto artistico, ha potuto constatare il valore sociale dell’arte.

Domani, al Finissage, dopo la presentazione del libro Il Padre Nostro di Dante di Maurizio Signorile, a cura dell’associazione culturale Koinè, la giornalista Barbara Pignataro intervisterà l’autore, portandoci nel mondo artistico di Ulisse.

A seguire, Alessandro Scintu si esibirà in una nuova performance musicale tra sperimentazione ed etnica, dopo il grande successo di sabato scorso. Al termine, verrà estratto il numero del vincitore che riceverà un’opera dell’artista come ricordo di una mostra indimenticabile. La serata si concluderà con un brindisi per salutare tutti gli ospiti e lo stesso Ulisse Scintu con la sua mostra Tra Sacro e Profano.