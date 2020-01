Condividi Pin 2 Condivisioni

I risultati

Tyrsenia Sporting Club “Fabiana Straini”, ottime le esordienti C e B – Grande prova sabato 18 Gennaio presso la piscina del “Babel” (zona Infernetto) per la categoria esordienti C (anno 2011 Rossi Diletta-Di Marco Nicole- Massi Giulia) ed esordienti B (anno 2010 Bossi Sofia-Cecchini Beatrice- Cifani Sofia- Pilo Gloria- Pontisso Greta), le quali hanno ottenuto tutte la 1^ e 2^ “ STELLA” ossia un Sistema di graduazione delle abilità tecniche per le atlete di nuoto sincronizzato tesserate per la Federazione Italia Nuoto che partecipano all’attività pre-agonistica.

