Tutto pronto per l’Open Night dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli: porte aperte sotto le stelle

L’Istituto di via Federici accoglie le famiglie venerdì 13 dicembre con una formula vincente tra laboratori, degustazioni e orientamento.

L’Istituto Alberghiero di Ladispoli torna ad aprire le porte al pubblico per presentare la sua storia, le sue eccellenze e le sue strutture all’avanguardia. Prosegue con successo la serie di appuntamenti dedicati all’Orientamento per gli studenti delle Scuole Medie, confermando una formula che già lo scorso anno si è dimostrata vincente: diversificare giorni e fasce orarie per rispondere alle diverse esigenze lavorative e familiari dei genitori.

Il Calendario degli appuntamenti

Dopo il successo del “Tea Welcome” dello scorso 29 novembre, l’attenzione è ora puntata sull’atteso appuntamento serale:

Venerdì 13 dicembre: Open Night (dalle ore 18:00 alle 20:00).

(dalle ore 18:00 alle 20:00). Sabato 18 e Venerdì 31 gennaio 2025: I tradizionali Open Day mattutini (dalle ore 09:00 alle 12:30).

Un tour nel cuore della scuola

Nel corso dell’Open Night sarà possibile, come da tradizione, effettuare una visita guidata dell’Istituto di via Federici. I visitatori potranno assistere dal vivo a dimostrazioni ed esercitazioni pratiche che animeranno i laboratori professionalizzanti della scuola:

Cucina

Pasticceria

Sala e Vendita

Accoglienza Turistica

Un’occasione unica per vedere gli studenti all’opera e respirare l’atmosfera che si vive quotidianamente tra i fornelli e la sala.

Lo staff dell’orientamento

Ad accogliere genitori e aspiranti studenti ci sarà una squadra d’eccellenza, pronta a rispondere a ogni curiosità sul percorso formativo.

Daranno il benvenuto la Vicepreside dell’Istituto, Prof.ssa Anna Capodacqua, insieme alle Funzioni Strumentali Prof.ssa Carmen Piccolo e Prof. Renato D’Aloia. A guidare le famiglie ci saranno inoltre i membri della Commissione Orientamento: i Professori Michele Comito, Marco Erra e Salvatore Esposito.

Per tutte le informazioni tecniche e burocratiche, sarà attivo un desk dedicato con la presenza dell’Assistente tecnica Tiziana Feliciano.