Tutto pronto a Fiumicino per il Mondiale di Motonautica

Tutto pronto nelle acque del porto per ospitare il Mondiale che vede protagonisti catamarani più veloci che raggiungono i 200km/h di velocità

Tutto è pronto a Fiumicino per l’atteso esordio dei bolidi protagonisti del Mondiale di Motonautica. In queste ore i dieci equipaggi che saranno protagonisti della prima tappa dello Xcat World Championship 2023 categoria regina dell’offshore, saranno nelle acque del Porto per le verifiche tecniche e per la messa a punto dei motori fuoribordo di 800 cavalli che daranno spettacolo nei giorni successivi. L’evento è organizzato da OPTA, Associazione del team XCAT, sotto l’egida dell’UIM, la Federazione Mondiale della specialità, con il fattivo contributo della Lega Navale di Fiumicino

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE-

Venerdì 28 aprile con le prove libere dei bolidi che cominceranno a testare le acque dove si svolgeranno le gare, e con l’allestimento del Villaggio dove, nei tre giorni della manifestazione, sarà un vero e proprio salotto dell’ospitalità per addetti ai lavori e pubblico, dove vivere una vera full immersion nell’affascinante mondo della motonautica.

Sabato 29 il ‘taglio del nastro’ vero e proprio della manifestazione, con l’atteso momento clou alle 15.30 che vedrà gli equipaggi a caccia della prima Pool Position della stagione.

Domenica 30 alle 15.30 l’emozionante start della prima gara con i catamarani pronti a battersi per conquistare i primi punti in palio.

Lunedì 1 maggio vincitori e vinti della prima giornata saranno di nuovo in acqua per la rivincita. Dalle 12.00 la prova per conquistare la Pool e dalle 15.30 la gara.