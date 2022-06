Tutti gli eventi del Ristorante Arcobaleno sul lungomare di Ladispoli

I menù speciali di Chef Corrado Correra, le serate per famiglie con l’animazione per bambini e i menù degustazione del giovedì sera…

Tanti eventi questa estate presso lo Stabilimento e Ristorante Arcobaleno sul lungomare di Ladispoli. Tantissime le idee nate dalla creatività dello Chef Corrado Correra che a pranzo e a cena si rinnoveranno continuamente per una stagione estiva all’insegna del gusto e dell’originalità.

Come molti sanno uno dei punti cardine della tradizione del Ristorante Arcobaleno è la qualità del pesce che la famiglia Giovannini riceve ogni giorno direttamente dai pescatori locali. La cornice, poi, è assolutamente delle migliori, con i tavoli sulla spiaggia e la possibilità di godere di straordinari tramonti. A pranzo, a cena e per l’aperitivo, è sicuramente una scelta sempre azzeccata, con un’ampia veranda ombreggiata, un’area dedicata alle famiglie e ai bambini, e una zona privé dal sapore più romantico, per piacevoli momenti in riva al mare.

Animazione per bimbi ogni Venerdì: un ristorante family friendly

Uno stabilimento e ristorante Family Friendly, un locale particolarmente adatto ad ospitare famiglie e gruppi di genitori: c’è un’area ludica ben attrezzata sulla spiaggia, posizionata strategicamente dove i papà e le mamme possano tener d’occhio i bambini senza rovinarsi il pranzo, l’aperitivo o la cena. Novità di questa estate sono i Venerdì con l’Animazione: con un menù bimbi a soli 15€ tutto compreso, e il menù alla carta per i genitori, che potranno rilassarsi in compagnia degli amici.

Tutti i Giovedì una degustazione

Chef Corrado Correra firmerà ogni Giovedì sera un menù speciale da degustazione in abbinamento: Zuppa di Pesce e Vino rosé (Giovedì 30 Giugno), Paella e Sangria (Giovedì 7 Luglio), Crudi di Pesce e Bollicine (Giovedì 14 Luglio)… e questi sono solo i primi tre eventi. Si attendono le proposte per i prossimi giovedì estivi. Importante prenotare in anticipo per assicurarsi il proprio tavolo.







Pranzi freschi, veloci e ricchi di gusto

A pranzo sono stati pensate due nuove formule che si affiancano al più classico menu alla carta: i nuovi menù easy light di piatti freschi e sfiziosi, e i menù combo fast, che dal venerdì al lunedì propongono a soli 16 euro un antipasto e il primo dello chef con acqua e caffè tutto compreso!

Una proposta ben articolata per accontentare il pubblico vasto ed eterogeneo che frequenta il ristorante e lo stabilimento. Non solo pescato, ovviamente: oltre ai piatti forti a tema mare, ci sono valide alternative dedicate a chi ama la carne o la cucina vegetariana.





Ristorante Arcobaleno: info e prenotazioni

Prenotazione tavoli al numero 366 4487020

Lungomare Regina Elena 45, Ladispoli

Sul web: Stabilimento & Ristorante L’Arcobaleno | Sui social: FB Stabilimento Arcobaleno Ladispoli – IG stabilimento_arcobaleno

