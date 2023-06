Turismo, successo per il Convegno organizzato dalla Dmo “Borghi etruschi”

Successo per il Convegno “Strategie di marketing a confronto per uno sviluppo economico locale. Cultura e Turismo le nostre risorse” organizzato della Dmo “Borghi etruschi”

Grande successo di pubblico per il Convegno “Strategie di marketing a confronto per uno sviluppo economico locale. Cultura e Turismo le nostre risorse”, svoltosi martedì scorso presso l’aula consiliare del Granarone, a Cerveteri. Ed organizzato dalla DMO “Borghi etruschi”.

Alla presenza dimolti consiglieri comunali, semplici cittadini ed imprenditori locali del settore turistico-ricettivo. Ha aperto i lavori il consigliere comunale Gianni Moscherini, già Presidente della Autorità portuale e grande conoscitore del settore turistico che, nell’elogiare la grinta e capacità alla Dmo “Borghi etruschi”, ha sottolineato l’importanza e l’esigenza di una Autorità portuale unica per i porti del Lazio, mettendo a disposizione del progetto le sue capacità manageriali.

La Destination manager della Associazione che ha promosso l’evento, Francesca Toto, ha invece illustrato il progetto della DMO le sue campagne informative e di marketing che coinvolgeranno 44 Comuni del Lazio promuovendo le realtà territoriali nel Nord Europa, negli Stati Uniti e in Canada, ma anche le criticità di Cerveteri, e dei comuni limitrofi sottoponendo al pubblico, e ai rappresentanti istituzionali presenti, le possibili soluzioni progettando un futuro sostenibile a questo territorio e che possa offrire alle nuove generazioni nuovi sbocchi lavorativi come quello del gestore territoriale. Toto ha posto l’accento sul progetto della DMO che verte su una visione dell’accoglienza vera e indiscriminata rendendo accessibili a tutti, disabili compresi, i luoghi di cultura e del turismo.

Lara Annibaletti e Sara De Angelis, rispettivamente Direttrice del Museo nazionale di Civitavecchia e Direttrice dei Musei nazionali di Tuscania, Viterbo e Vulci, che hanno colto l’occasione per rappresentare l’importanza della DMO alla quale hanno aderito ritenendola una vera e propria opportunità e risorsa per i poli museali e per il turismo del territorio ponendo le strutture al centro dell’attrazione turistica.

Di grande importanza e rilievo l’intervento di Martina Tosoni, esperta di Marketing territoriale e culturale che ha illustrato il progetto “Itinerari etruschi, storia, natura, innovazione” che ha come obiettivo e strategia una offerta turistica unica tra i Comuni di Tarquinia e Cerveteri integrando attività ed azioni immettendo sul mercato itinerari e pacchetti turistici unici.

Sul lavoro e la formazione dei giovani ha invece “puntato” Massimiliano Catini, delegato del Comune di Fiumicino che, dopo aver ringraziato per aver coinvolto la cittadina del litorale nel progetto, ha offerto la disponibilità del Comune per ulteriori incontri, e eventi formativi di grande impatto sociale, presso le sedi istituzionali.

Presente anche il Luogotenente dei Carabinieri Nucleo Patrimonio artistico, Sebastiano Antoci, che ha ribadito la validità sociale del progetto “Borghi etruschi” intervenendo anche sull’importanza del restauro e la catalogazione dei beni conservati nei magazzini delle strutture museali.

Hanno concluso il giro di interventi Franco Caucci, manager di Etruria Tour e Giuliano Galati di Caere Viaggi che hanno messo in evidenza come molti progetti sviluppati sul territorio cerite, finanziati da fondi europei, come il Visitor Center o il Sentiero di Lawrence, per citarne alcuni, non siano ancora fruibili dal pubblico con grave danno per lo sviluppo dei servizi turistici del territorio