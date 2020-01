Condividi Pin 2 Condivisioni

Appuntamento il 2 febbraio alle 10 nel centro comunale di via Luni

Truffe di ieri e di oggi, se ne parla all’incontro del Controllo del vicinato a Cerenova –

In un mondo in cui le truffe, sia porta a porta che online, sembrano proliferare a vista d’occhio, è tempo di acquisire i mezzi per potersi difendere.

E proprio di questo si parlerà il 2 febbraio prossimo all’incontro del controllo del vicinato.

“Truffe di ieri e di oggi, molto più frequenti di quanto si possa immaginare”.

“Ci sono individui – spiega Enzo Musard sul comitato di zona Campo di Mare – Cerenova – che si appropriano di qualche foto di una persona e creano un profilo a suo nome su FB o su altri social, per poi iniziare a chiedere amicizia o a corteggiare…

Sono abili “professionisti del settore” ed il loro approccio mellifluo spesso ottiene risultati, specie con persone sole.

A volte, quando ritengono che il loro “lavoro” ai fianchi sia a buon punto, iniziano a fare richieste di vario tipo, un incontro per un caffè per conoscersi, l’indirizzo di casa, i familiari, qualche foto più personale, etc, oppure iniziano a chiedere denaro, adducendo necessità di vario tipo, contando sulla sensibilità della “vittima”..prima pochi euro e poi via via di più, fino a grandi cifre.

Talvolta ci sono riusciti.. Da ricordare che le foto su un profilo social spesso non corrispondono alla persona e la stessa può creare profili ad arte, senza alcuna attinenza con la sua vita reale.

Il Controllo del Vicinato ACDV consiglia sempre di stare attenti a prescindere, non accettare richieste di amicizia se non ci sono elementi in comune, specie quando si ricevono richieste di denaro anche modeste”.

L’appuntamento con l’incontro è il 2 febbraio alle 10 al centro comunale di via Luni.