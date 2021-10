Il consigliere comunale FdI Giovanni Ardita torna a chiedere una postazione della Polfer alla stazione di Ladispoli

“Troppi morti sui binari della stazione di Ladispoli, pronta una mozione e una raccolta firme” –

Dopo l’ennesima tragedia che si è consumata ieri mattina sui binari della stazione ladispolana (leggi qui) il consigliere FdI, Giovanni Ardita, torna a puntare i riflettori sul tema “sicurezza”.

“Pronta una raccolta firme e una mozione per chiedere l’istituzione di una postazione della Polfer alla stazione”, ha detto.

“Sta diventando una consuetudine vedere incidenti di frequenza molto gravi con 4 o 5 morti all’anno”, ha proseguito il consigliere comunale che ha così deciso di avviare una raccolta firme e una mozione per chiedere una postazione fissa della Polizia ferroviaria nella stazione della città balneare. “Dobbiamo far valere i nostri diritti. Il Ministero degli Interni e quello dei Trasporti devono, di concerto, riconoscerci la postazione della Polfer. I locali ci sono, adiacenti ai bagni della stazione per gli uffici e per gli alloggi”.

“La stazione di Ladispoli ha bisogno di più controlli, più sicurezza per i pendolari e per i cittadini. Basta morti, basta incidenti”, ha proseguito il consigliere comunale che ha annunciato: “Se non ci ascolteranno con le buone, siamo pronti a raccogliere le firme e a presentare una mozione in Comune, perché le istituzioni ci devono ascoltare”.

Riflettori puntati anche sull’assenza di telecamere ai binari: “È assurdo che a distanza di 18 mesi della fine dei lavori della stazione, Rfi non ha ancora fatto installare le telecamere all’interno della stazione”. Telecamere che Ardita ricorda, “erano previste nel restyling dello scalo”.

Ad oggi, infatti, i lavori, secondo quanto denunciato dal consigliere comunale, risulterebbero incompleti anche per l’assenza dei monitor sui binari “che indicherebbero gli arrivi e le partenze dei treni”.

E il consigliere comunale annuncia che nei prossimi giorni incontrerà l’onorevole Marco Silvestroni, membro della Commissione Trasporti, chiedendogli di intervenire. “Basta morti alla stazione di Ladispoli, basta indifferenza. Più sicurezza per i pendolari e per i cittadini della nostra stazione”.