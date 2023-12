Trofeo “Roma conCORRE PER LA LEGALITÀ”: i premiati della seconda edizione –

Si è svolta ieri mattina, nella splendida cornice della Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, con la prestigiosa presenza della banda musicale della Guardia di Finanza, la premiazione del secondo trofeo “Roma conCorre per la legalità”, all’insegna dei valori di legalità economica, solidarietà sociale e sostenibilità ambientale.

Un’iniziativa voluta dal Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza e realizzata in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma e l’associazione GSBRun – Gruppo Sportivo Bancari Romani.

La premiazione, condotta dalla giornalista Simona Rolandi, si è svolta in seguito alla gara di 15 Km (competitiva, non competitiva e fitwalking, nonché una “Longevity Run” non competitiva di 10Km) che si è tenuta lo scorso ottobre tra le vie del centro storico della Capitale.

Hanno aderito all’iniziativa e partecipato alla premiazione la Regione Lazio, l’Ordine degli Avvocati, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Reti Professioni Tecniche, Confindustria Cisambiente e C.S.A.In, l’Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e Monopoli, Confartigianato Roma, Confcommercio Roma, Unindustria delle provincie del Lazio, Confesercenti Provincia di Roma, Confederazione Nazionale dell’Artigianato Roma, Coldiretti Lazio, Federlazio e Roma Capitale.

Al fine di promuovere i valori di legalità economica, tutti i partecipanti alla competizione (finanzieri, professionisti, imprenditori, commercianti e artigiani), hanno indossato una maglietta recante sul retro il testo del 1º comma dell’articolo 53 della Costituzione (“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”), a testimonianza della sinergia delle categorie coinvolte, che nell’immaginario collettivo appaiono collocate su posizioni contrapposte ma che invece sono determinate, ciascuno nel proprio ruolo, a garantire le necessarie condizioni di legalità all’economia del Paese, soprattutto in questo particolare momento congiunturale.

La solidarietà sociale è un ulteriore valore che si lega strettamente al Trofeo, in quanto nel corso dell’evento, oltre alla premiazione dei vincitori assoluti e di ciascuna categoria, è stato consegnato in maniera simbolica l’assegno relativo alla raccolta fondi a favore della “Special Olympics Italia Onlus” – movimento globale a carattere internazionale che, attraverso lo “sport unificato”, strumento potentissimo di inclusione sociale, coinvolge atleti con e senza disabilità intellettive in formazioni miste, ponendo in primo piano lo sport come mezzo in grado di annullare ogni differenza e di abbattere il muro costituito da pregiudizi, esclusione ed indifferenza.

Quest’anno l’organizzazione del Trofeo ha inoltre promosso il rispetto dei valori di sostenibilità ambientale attraverso diverse iniziative. In particolare incoraggiando l’uso di mezzi pubblici per raggiungere il luogo della gara e adottando pratiche eco-friendly durante il suo svolgimento. Proprio in questa ottica sarà siglato tra l’assessorato all’Ambiente della Regione Lazio, guidato da Elena Palazzo, e il Comando Regionale della Guardia di Finanza un Protocollo d’intesa per l’attuazione del Progetto “ConCORRIAMO PER LA SOSTENIBILITÀ – RADICI PER LA LEGALITA’ E L’AMBIENTE”, che prevede la piantumazione di circa 10.000 nuovi alberi presso le caserme della Guardia di Finanza del Lazio.

Al termine della premiazione, presso piazza di Pietra, alla presenza degli ospiti e dinanzi ad una folta partecipazione di pubblico, si è esibita la Banda Musicale del Corpo della Guardia di Finanza, la quale ha eseguito alcuni brani, tra cui, l’Inno Nazionale, marce e musiche legate al periodo natalizio.

Il Comandante Regionale Lazio della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Virgilio Pomponi, evidenziando lo spirito di partecipazione degli atleti coinvolti, ha sottolineato che “la manifestazione ha voluto rimarcare il valore della legalità economica, così come richiamato dall’articolo 53 della nostra Costituzione, unendo, attraverso lo sport, che rappresenta un veicolo straordinario di sensibilizzazione, categorie tra loro diverse, talvolta viste nell’immaginario collettivo contrapposte professionalmente, con lo scopo di lanciare un fondamentale messaggio sull’importanza civica ed educativa della legalità, della solidarietà e della sostenibilità.”

“La nostra Istituzione – ha detto Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma – promuove con convinzione il trofeo “Roma conCORRE per la legalità”. La finalità dell’iniziativa è nobile e importante: diffondere, con lo sport, un messaggio sul valore civile ed educativo della trasparenza e della correttezza economica. L’attenzione della Camera di Commercio di Roma verso la tutela della legalità è massima, nella consapevolezza del nesso indissolubile che lega legalità, sicurezza e sviluppo. Far crescere le nostre imprese e la nostra economia in modo regolare – conclude Tagliavanti – richiede di mantenere elevati livelli di legalità sul territorio. La grande partecipazione al trofeo ci gratifica e ci spinge, fin da ora, a lavorare alla terza edizione”.

“È un grande piacere avere ospitato per il secondo anno consecutivo nel nostro evento il Trofeo Roma ConCORRE per la legalità. Da sportivi – spiega Laura Duchi, Presidente GSBRun – non possiamo che essere onorati di veicolare attraverso i nostri eventi, valori importanti come quelli della legalità, della sostenibilità e della solidarietà. Ringraziamo, dunque, il Generale Pomponi per aver energicamente voluto e portato avanti questa iniziativa che ha visto correre centinaia di atleti con una maglia dedicata, lanciando l’importante messaggio dell’articolo 53 della Costituzione”.

“Il trofeo “Roma conCORRE PER LA LEGALITÀ” – ha affermato Simona La Rocca, Assessorato Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e Sostenibilità della Regione Lazio – è un segno tangibile del proficuo rapporto instaurato dall’Assessorato all’Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità della Regione Lazio e il Comando Regionale della Guardia di finanza. È ferma convinzione dell’Assessore Elena Palazzo che lo sport rappresenti lo strumento privilegiato per diffondere il valore della legalità tra i giovani. Consente a quest’ultimi di socializzare, acquisire consapevolezza dei sacrifici e comprendere il valore non solo della vittoria, bensì anche e soprattutto della sconfitta, che diventa spinta e stimolo per rialzarsi e cogliere nuovi traguardi. A testimonianza della visione comune tra l’Assessorato all’Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità e il Comando Regionale della Guardia di Finanza vi è la prossima sottoscrizione di un protocollo d’intesa che consentirà la piantumazione di numerosi alberi in diverse caserme con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria. L’assessore Palazzo ritiene prioritario il lavoro di squadra ed è per questo che la collaborazione con la Guardia di Finanza si definirà attraverso più iniziative”.