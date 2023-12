Cultura, dialetti: i vincitori di “Salva la tua lingua locale” –

Cultura, dialetti: i vincitori di “Salva la tua lingua locale”

Dizionari, composizioni musicali, testi teatrali, tesi di laurea, racconti, poesie: è ampia e variegata, come da tradizione, la vetrina sull’universo dei dialetti offerta dal premio letterario nazionale “Salva la tua lingua locale”. Fra le opere premiate stamattina, nell’undicesima edizione del concorso: composizioni che raccontano leggende, spaccati di vita quotidiana, storie d’amore, temi della solitudine e della vecchiaia e anche due classici: “Il piccolo principe” in dialetto maceratese e “Le avventure di Pinocchio” in vernacolo brindisino; menzioni speciali per i telegiornali in lingua sarda trasmessi da Tg Sardegna 1 e Super Tv Aristanis; premio speciale della Giuria, inoltre, a Nando Citarella, polistrumentista e studioso di tradizioni popolari. La cerimonia si è tenuta nella sala della Protomoteca del Campidoglio.

IL CONCORSO. Sono complessivamente 354 gli autori ad aver preso parte a questa edizione del premio istituito dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e da Autonomie Locali Italiane-Lazio (ALI), con la collaborazione del Centro Internazionale Eugenio Montale e, per la sezione scuola, dell’ong Eip – Scuola Strumento di Pace. Otto le sezioni, tutte a tema libero, di cui sono stati assegnati i riconoscimenti: “Poesia” (edita ed inedita), “Prosa” (edita ed inedita), “Teatro inedito” e “Fumetto edito”, “Musica” e il premio ”Tullio De Mauro” intitolato all’illustre e compianto linguista (già presidente onorario di “Salva la tua lingua locale”) e dedicato a lavori scientifici editi o inediti (saggi, tesi di laurea, studi su dialetti e/o lingue locali e dizionari).

I VINCITORI. Tullio De Mauro. Primo posto: Gelsomino Molent e Ugo Perissinotto con il “Dizionario Concordiese seconda edizione” (Tipografia Sagittaria, Concordia Sagittaria ( Venezia) 2021) e Giancarlo Porcu con il saggio “Un ribelle nell’ombra. Vita e opera di Pasquale Dessanai” (Il Maestrale, Nuoro, 2023). Poesia Edita: Ombretta Ciurnelli, “Lippe lappe. Cento quartine in lingua perugina” Edizioni Era Nuova APS, Perugia, 2023. Prosa edita: Vito Domenico Bergamo, “Li Cunti de lu Barone”, Autoproduzione. Poesia inedita: Giacomo Vit (friulano occidentale). Prosa inedita: Pierina Gallina, “Il cocal e la çore” (Friulano) Teatro inedito: Basilio Antonio Arona (dialetto di Troina – EN), “I ziti sinni fuiru”. Musica: Claudio Mazzer (friulano), “Vosarìes”. Fumetto edito: Aldo Mereu, La Crôs di Vuardi, Edito da Proloco Forgaria nel Friuli.

LE DICHIARAZIONI. Per il presidente dell’Unpli, Antonino La Spina: “Le lingue locali e i dialetti, tesori preziosi custoditi nei cuori delle comunità, rappresentano un ricco patrimonio culturale da valorizzare e salvaguardare. Ogni parola, ogni espressione tramandata di generazione in generazione, contribuisce a creare l’identità di un territorio, a intrecciare le storie di chi vi abita, a trasmettere emozioni che solo attraverso quelle sfumature linguistiche possono essere appieno comprese. Con l’undicesima edizione del premio letterario nazionale, dedicato ai dialetti, “Salva la tua lingua locale”, l’Unpli rilancia l’azione di salvaguardia e valorizzazione di questi patrimoni culturali”. Luca Abbruzzetti, presidente di ALI Lazio, evidenzia che: “leggere e ascoltare le opere in dialetto e in lingua locale ci fa riflettere sull’unicità dei nostri territori, con le proprie tradizioni e il proprio bagaglio culturale. Impegno delle istituzioni locali è di non disperdere questa ricchezza in un mondo che vive continui processi di trasformazione sociale, ma preservarla per far sì che questa specificità sia patrimonio comune”. Alla cerimonia sono intervenuti, fra gli altri, Miguel Gotor (assessore alla Cultura del Comune di Roma), Maurizio Varriano (presidente Parco Letterario e del Paesaggio Francesco Jovine) Vincenzo Santoro (responsabile dipartimento Cultura e Turismo dell’Anci) e Bruno Manzi, capo di gabinetto Città metropolitana di Roma Capitale. Nel corso della mattinata, inoltre, è stato dedicato un commosso ricordo a Luigi Manzi, tra gli ideatori del premio, recentemente scomparso. L’evento è stato condotto da Adriana Volpe con l’intervento dell’attore e conduttore di “Uno Mattina in Famiglia” (Rai 1), Beppe Convertini. “Salva la tua lingua locale” ha ricevuto i patrocini del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

ULTERIORI INFO SUL PREMIO. Nel corso delle edizioni sono, complessivamente, oltre 3500 gli autori ad aver partecipato e oltre 4600 le opere esaminate dalle varie giurie; il premio nasce con l’obiettivo di valorizzare scrittori, poeti e autori che si esprimono in dialetto ed in piena armonia con le direttive dell’UNESCO presso cui Unpli è accreditata dal 2012, nell’ambito della Convenzione per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali. Presidente onorario di “Salva la tua lingua locale” è Giovanni Solimine, già professore ordinario di “Biblioteconomia” e di “Libro, Editoria, Lettura” presso l‘Università degli studi di Roma La Sapienza, e anche presidente della Fondazione Bellonci che organizza il Premio Strega.

L’antologia. Come ogni anno, gli elaborati dei vincitori e dei finalisti delle singole categorie sono raccolti in un’apposita antologia disponibile in formato cartaceo e digitale nel portale salvalatualingualocale.it

L’archivio digitale. Sin dalla prima edizione, i contributi di “Salva la tua lingua locale” sono registrati ed entrano a far parte del canale “Memoria Immateriale”, il canale YouTube che rappresenta l’inventario on line delle tradizioni italiane: un archivio prezioso, unico nel suo genere, fortemente voluto e continuamente implementato dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia. Nel corso dei dieci anni dall’attivazione “Memoria immateriale” ha raccolto quasi duemila video e interviste sui temi della Convenzione UNESCO del 2003 (saperi, tradizioni, artigianato, oralità, riti, conoscenze, pratiche sociali, ecc.), con oltre 3 milioni di visualizzazioni, registrate in Italia e all’estero. Disponibile anche l’archivio sonoro del Premio che accoglie le registrazioni audio inviate dai concorrenti delle sezioni di Poesia Inedita e Prosa Inedita, oltre 200 i contributi disponibili.

Le giurie. Giuria Generale: Salvatore Trovato (Presidente), Luigi Manzi, Giovanni Tesio, Plinio Perilli, Patrizia Del Puente, Tonino Tosto, Gianna Marcato, Rita Caprini. Premio “Tullio De Mauro”: Salvatore Trovato (Presidente), Mari D’Agostino, Cristina Lavinio, Luca Lorenzetti, Giovanni Ruffino. Sezione Musica: Toni Cosenza (Presidente), Andrea Carpi, Elisa Tonelli, Pasquale Menchise, Luciano Francisci, Marco Rho, Rosario di Bella, Matteo Persica.

I VINCITORI

(a cura della segreteria del Premio)

PREMIO TULLIO DE MAURO

1° A.E. Gelsomino Molent, Ugo Perissinotto – Dizionario – Dizionario Concordiese seconda edizione, Tipografia Sagittaria, Concordia Sagittaria (VE), 2021.

1° A.E. Giancarlo Porcu – Saggio – Un ribelle nell’ombra. Vita e opera di Pasquale Dessanai, Il Maestrale, Nuoro, 2023.

2° A.E. Daniela D’Alimonte – Dizionario – Parole d’Abruzzo, Ianieri Edizioni, Pescara, 2023.

2° A.E. Giuseppe Presicce – Dizionario – Dizionario di dialetto e civiltà salentina.

3° A.E. Arnaldo Prili – Saggio –Lo fóco e la cénnere – Il dialetto di Serrone, Edizioni LeTofa, 2022

3° A.E. Bruno Simeone – Saggio – Nel nome dei Padri. Materiali di onomastica pietrastorninese

FINALISTI

Mauro Casasola, Ivan Crico – Dizionario – Zonte, Associazione Culturale Bisiaca, Ronchi dei Legionari (GO), 2022

Marco Forni – Saggio – Parole in cammino fra ladino, italiano e tedesco. Divagazioni etimologiche e letterarie, Istitut Ladin Micurá de Rü – San Martin de Tor, (BZ), 2022

Antonietta Morinelli, Antonietta Santopolo, Maria Giuseppina Santopolo – Saggio – P(e NG(e) SCURDA’ – VOL I – VOL II, L’economica, Campobasso, 2023

Cosimo Maldarizzi – Dizionario – Dizionario del dialetto mottolese, Stampasud S.p.A., Mottola (TA), 2021

Maurizio Marcelli – Dizionario – A nò, come se scrive?, ChiPiùNeArt Edizioni S.r.l.s., Roma, 2020

Alessandro Astolfi – Tesi di Laurea – Storia dei dialetti e delle tradizioni romagnole: una nobiltà negata da superstizioni artificiose, A.A. 2018/2019

Federico Calamanti – Tesi di Laurea – Il dialetto Gallesino ieri e oggi: un’analisi sociolinguistica, A.A. 2022/2023

Giovanna Clemente – Tesi di Laurea – I crematonimi: indicatori di cultura e creatività linguistica. Indagine onomastica nel comune di Laterza, A.A. 2018/2019

Valeria Di Pietra- Tesi di Laurea – Marsala: un’indagine linguistica e percettiva tra i giovani, A.A. 2022/2023.

POESIA EDITA

1° Ombretta Ciurnelli – Lippe lappe. Cento quartine in lingua perugina – Edizioni Era Nuova APS, Perugia, 2023

2° Ezio Scagliarini – Poemétt – Marefosca Edizioni, San Giovanni in Persiceto (BO) 2022

3° A.E. Lidiana Fabbri – Bascòzi. Poesie in dialetto riminese – Raffaelli Editore, Rimini, 2022

3° A.E. Giovanni Falconi – Su grodde bos at a contare de me. La volpe vi racconterà di me – Edizioni NOR, Casteddu (CA), 2021

FINALISTI

Amilcare Grassi – Sófia Gnò – Samuele Editore, Fanna (PN), 2023

Enrico Sala – A fîl de tèra – Youcanprint, 2023

Vito Santin – Te’l vènt de ‘e ẑigale. Nel vento delle cicale – Ronzani Editore, Città di Castello (PG), 2023

PROSA EDITA

1° Vito Domenico Bergamo, Li Cunti de lu Barone, Autoproduzione

2° A.E. Sabrina Gregori, Chiara Gelmini, Sirene e Cocai, White Cocal Press, Trieste, 2022

2° A.E. Lucia Tramonte, L’Avventuri ti Pinocchio, Autoproduzione, 2023

3° A.E. Agostino Regnicoli, LU PRINGIPITTU, Vydia Editore, Montecassiano (MC), 2022

3° A.E. Annita De Vitis, Lu Cuntu te Francischiellu, “Edizioni Milella” Lecce, 2021

FINALISTI

Caterina Di Maio – Per le vie del borgo – Caramanica Editore, Scauri (LT), 2023

Lucia Beltrame Menini – Done morubiane del ‘900. Storie de done, tirè fòra da le pagine de Quatro Ciàcoe e da i me libri – F.lli Corradin Editori, Urbana (PD), 2022

Pier Luigi Gardella – Cansón de Natale – ArabaFenice, Boves (CN), 2013

Paolo Pascutto – Troppo triestini – White Cocal Press, Trieste, 2022.

POESIA INEDITA

1° Giacomo Vit (friulano occidentale)

2° Aldo Polesel (Folpo – friulano)

3° Sante Valentino (dialetto di Canosa di Puglia)

FINALISTI

Dante Ceccarini (dialetto di Sermoneta); Fernando Gerometta (friulano); Nerina Poggese (veneto); Bernardo Carollo (siciliano); Anna Bastelli (dialetto bolognese); Laura Baiutti (friulano); Gianfranco Antuono (dialetto campano).

PROSA INEDITA

1° Pierina Gallina (Friulano)

2° Gabriele Gariglio (Piemontese)

3° Antonietta Santillo (Dialetto napoletano)

FINALISTI

Armando Prili – (Dialetto di Serrone – FR)

Pasquale Balice – Dialetto di Serracapriola (FG)

Mario Ciro Ciavarella – Dialetto di San Marco in Lamis (FG)

Terenzio Gambin – Dialetto veneto Feltrino – Basso Bellunese parlato nella pedemontana trevigiana

Nicola Merola – Napoletano

Renzo Passalacqua – Dialetto romagnolo

Nerina Poggese – Dialetto veronese dei Monti Lessini.

TEATRO INEDITO

1°Basilio Antonio Arona(dialetto di Troina – EN), I ziti sinni fuiru,

2° Stelio Vianello(dialetto chioggiotto – VE), La Casa De La Striga

3° Chiara Marena (dialetto romanesco), Un Giorno Mi’ Nonno Me Disse

FINALISTI

Mario Tommasini

Giuseppina Veltri

Andrea Pezzuto

MUSICA

1° Claudio Mazzer (friulano)

2° Paolo Farina (dialetto pugliese di Castellana Grotte – BA)

3° Cinzia Capizzi e Carmelo Scavuzzo (siciliano)

FINALISTI

Gioacchino Cannizzaro (dialetto siciliano)

Francesco D’Urbano (dialetto abruzzese)

Perry Magnani (dialetto reggiano e mantovano)

Lara Molino ( dialetto abruzzese).

FUMETTO EDITO

1° Aldo Mereu, La Crôs di Vuardi, Edito da Proloco Forgaria nel Friuli

2° Giacomo Bonzani, Detti vigezzini illustrati, TLS Editrice, Comignano (NO), 2021

3° Veillette Sally Marie, La magica notte di Natale (traduzione in più dialetti dell’opera ’Twas the Night Before Christmas di Clement Clarke Moore), Pop the Cork Publishing LLC, 2023.

MENZIONI AD ASSOCIAZIONI, ENTI, EDITORI, GRUPPI E ALTRE REALTÀ PER LA DIFFUSIONE DEL PREMIO

Abruzzo: Pro Loco Canistro (AQ), Pro Loco Fara Sa Martino (CH), Pro Loco Fresagrandinaria Aps (CH), Pro Loco Forcella (TE), Pro Loco Opi Aps (AQ), Proloco Pagliara Dei Marsi (AQ), Pro Loco Torricella Sicura (TE), Unpli Teramo

Basilicata: Pro Loco Corletana Aps (PZ), Pro Loco Grumento Nova (PZ), Pro Loco Irsina (MT), Pro Loco della città di Matera tra storia, cultura, tradizioni (MT), Pro Loco Senise (PZ), Proloco Teana (PZ), Proloco Tramutola (PZ), Pro Loco Tricarico (MT)

Calabria: Pro Loco Belmonte Calabro (CS), Pro Loco Carolei (CS), Pro Loco Montalto Uffugo (CS), Proloco Pentone (CZ), Pro Loco Rocca Di Neto (KR), Pro Loco San Vincenzo La Costa Aps (CS), Pro Loco Trebisacce (CS), Pro Loco Vibo Città Aps (VV)

Campania: Pro Loco Alifana (CE), Pro Loco Cardito-Share Aps (NA), Pro Loco Casapulla (CE), Pro Loco Castrum (NA), Pro Loco Cerreto Sannita (BN), Pro Loco Civitella Licinio (BN), Pro Loco “Il Platano” Aps Ricigliano (SA), Pro Loco Lettere (NA), Pro Loco Marano Flegrea Aps (NA), Pro Loco Minori (SA), Pro Loco Monteverde (AV), Pro Loco Nola (NA), Pro Loco Padulese (BN), Pro Loco Pago Veiano (BN), Pro Loco Pietrastornina (AV), Pro Loco Pioppi Aps (SA), Pro Loco Real Sito Di San Leucio (CE), Pro Loco Solopaca (BN)

Emilia-Romagna: Pro Loco Cusercoli (FC), Pro Loco Fabbrico (RE), Pro Loco Felino (PR), Pro Loco Finale Emilia Aps (MO), Pro Loco Forlimpopoli Aps (FC), Proloco Gragnano Trebbiense (PC), Pro Loco Pontelagoscuro (FE), Pro Loco Russi Aps (RA), Pro Loco San Giovanni In Persiceto (BO), Pro Loco San Marten (FC), Pro Loco Santarcangelo Di Romagna (RN)

Friuli Venezia Giulia: Pro Loco Casarsa Della Delizia Aps (PN), Pro Loco Cordenons (PN), Pro Loco Forgaria nel Friuli Aps (UD), Pro Loco Montegnacco (UD), Pro Loco Precenicco (UD), Pro Loco Rivis Al Tagliamento (UD), Pro Loco Turriaco (GO), Pro Loco Val D’arzino Anduins (PN)

Lazio: Pro Loco Città di Frosinone (FR), Pro Loco Ferentino “Luigi Sonni” Aps (FR), Pro Loco Forano (RI), Pro Loco Gallese (VT), Proloco Itri (LT), Pro Loco Marcellina (RM), Pro Loco Marino (RM), Pro Loco Rignano Flaminio Aps (RM), Pro Loco Roma (RM), Pro Loco Serrone (FR)

Liguria: Pro Loco Bogliasco (GE), Pro Loco Cornigliano Ligure Aps (GE), Pro Loco Vernazza Aps (SP)

Lombardia: Pro Loco Crema (CR), Pro Loco Flero (BS), Pro Loco Inzago (MI), Pro Loco Pizzighettone (CR), Pro Loco Pro Meda (MB), Pro Loco Zeccone (PV)

Marche: Pro Loco Fermignano Aps (PU), Pro Loco San Costanzo (PU), Pro Loco Santa Maria Dell’arzilla (PU)

Molise: Pro Loco Guardialfiera (CB), Pro Loco Maronea (CB), Pro Loco Pietracatella (CB), Pro Loco ValorizziAmo Monteroduni (IS)

Piemonte: Pro Loco Altessano – Venaria Reale Aps (TO), Pro Loco Galliate (NO), Pro Loco Occimiano Aps (AL), Pro Loco Santhià (VC), Pro Loco Villette (VB)

Puglia: Pro Loco Accadia Aps (FG), Pro Loco Alessano (LE), Pro Loco Altamura (BA), Pro Loco Bisceglie (BT), Pro Loco Canosa (BT), Pro Loco Casamassima (BA), Pro Loco Fragagnano (TA), Pro Loco “G.B. Trotta” – Castelnuovo della Daunia (FG), Pro Loco Laterza (TA), Pro Loco Maglie (LE) “Avv. Luigi Puzzovio”, Pro Loco Marciana – San Marzano di San Giuseppe (TA), Pro Loco Monte Sant’Angelo (FG), Pro Loco Mottola Aps (TA), Pro Loco Ostuni Marina (BR), Pro Loco Pietramontecorvino (FG), Pro Loco Ruvo Di Puglia (BA), Pro Loco Sammichele Di Bari (BA) – “Dino Bianco”, Pro Loco San Ferdinando Di Puglia Aps (BT), Pro Loco Santeramo in Colle “G. Tritto” (BA), Pro Loco Talsano (TA), Pro Loco Ugento (LE), Pro Loco Ugento E Marine (LE), Pro Loco Vico Del Gargano Aps (FG)

Sardegna: Proloco Badesi (OT), Pro Loco Carloforte (SU), Pro Loco Oristano (OR)

Sicilia: Pro Loco Belpasso (CT), Pro Loco Caccamo (PA), Proloco Cefalù (PA), Pro Loco Gattopardo Belìce (AG), Pro Loco Monreale (PA), Pro Loco Niscemi (CL), Pro Loco Noto (SR), Pro Loco Novara Di Sicilia Aps (ME), Proloco Randazzo (CT), Pro Loco Salemi (TP), Pro Loco Salice “Casali Peloritani” Aps (ME), Pro Loco Vittoria (RG)

Trentino-Alto Adige: Pro Loco Sporting Club Serrada (TN)

Veneto: Consorzio Pro Loco Del Basso Veronese (VR), Pro Loco Albignasego (PD), Pro Loco Cerro Veronese (VR), Pro Loco Chioggia Sottomarina (VE), Pro Loco Concordia Sagittaria Aps (VE), Pro Loco Legnago (VR), Pro Loco Monselice (PD), Pro Loco Mosnigo (TV), Pro Loco Ormelle (TV), Pro Loco Possagno Aps (TV), Pro Loco Sarego (VI), Pro Loco Valle Di Cadore (BL).

MENZIONI AD ASSOCIAZIONI, ENTI, EDITORI, GRUPPI E ALTRE REALTÀ PER LA DIFFUSIONE DEL PREMIO

Abruzzo: Agenda Agricola Abruzzese (TE)

Basilicata: Centro di Cultura e Tradizioni Popolari “Ernesto De Martino” (MT)

Campania: Comune di Bonito (AV), Gruppo Facebook “Per conservare il dialetto mondragonese antico” (CE)

Emilia-Romagna: Associazione Friedrich Shϋrr (RA), Cenacolo Di Dialetto Ferrarese: “al Tréb Dal Tridèl” (FE)

Friuli Venezia Giulia: Associazione Culturale Bisiaca (GO), Edizioni Bora.La (TS), Isk Istituto Cultura Slovena (UD), Rivista “Il Ponte” – Codroipo (UD)

Lazio: Archeoclub Sermoneta (LT), Associazione Borgo Accogliente – Odv Castrocielo (FR), Associazione Culturale Del Basso Lazio (LT), Associazione Periferie (RM), Comune Di Poggio Moiano (RI), Comune Di Riano (RM), Consulta della Cultura del Municipio Roma IX (RM), Sito Web www.poetidelparco.it (RM), Università Della Terza Età (RM)

Lombardia: Comune di Motta Visconti (MI)

Piemonte: Associazione Culturale “E Kyé” Fontane (CN), Associazione Monginevro Cultura (TO),

Puglia: Associazione Borgo Antico Torremaggiore (FG), Associazione Culturale “il Melograno” (FG), Associazione Culturale Teatrale “ M. Brancacci” (FG)

Sardegna: Associazione Editori Sardi (CA), Casa editrice SguardiSardi (OR)

Sicilia: Associazione Akkuaria (CT)

Toscana: Comune di Campiglia Marittima (LI), Periodico trimestrale Tramme (PI)

Trentino-Alto Adige: Istitut Ladin Micurá de Rü (BZ)

Veneto: Mensile “Quatro Ciàcoe” (PD).