Trofeo Coni: i risultati dei ragazzi dell’Atletica di Cerveteri

Bafaro Matteo e Alfredo Marino super al Trofeo Coni

Sabato 29 giugno a Cecchina è andato in scena il Trofeo Coni per la categoria giovanile. Le gare si sono svolte presso lo stadio comunale polivalente di Cecchina con l’inserimento di gare extra cadetti e assoluti. Ottimi i risultati per i nostri ragazzi con la splendida vittoria di Alfredo Marino nel tetrathlon T1 ( 60 metri- peso- salto in alto- 600 metri) che gli vale la finale nazionale che si terrà ad ottobre a Catania. Secondo posto per il bravissimo Paul Albano, 7 posto per Laugeni Cristiano, mentre tra la categoria ragazze ottima prova per Dalia Desiderio. Nei 150 metri cadetti volata vincente e nuovo best time per Matteo Bafaro ( terza prestazione regionale) a seguire buone prove per Todaro Dario e Mattia De Santis. Nei 1000 metri Irroneo Alessandro termina la prova con un’ottimo 3’05.42 e Sveva Giovannetti in 3’45”.

Nei 100 allievi nuovo best time per Roger Cuciniello in netta crescita.

Domenica 30 giugno a Latina nel trofeo Lanci arriva la super presentazione di Agnese Montini che lancia il martello ancora una volta sopra il minimo per i campionati Nazionali di Caorle.

L’appuntamento è per questo fine settimana a Molfetta per le finali nazionali individuali allievi.