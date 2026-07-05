Trofeo CONI, Cerveteri e Ladispoli fanno squadra. Carolina Luciani e Simone Dalla Bernardina conquistano la finale nazionale. Un risultato che unisce Cerveteri e Ladispoli e conferma la crescita del ciclismo giovanile sul litorale nord di Roma. Alla fase finale del Trofeo CONI 2026, in programma nel mese di ottobre in Puglia, ci saranno anche Carolina Luciani, portacolori della Tirreno Bike di Cerveteri, e Simone Dalla Bernardina, atleta del Village Bike di Ladispoli. I due giovani ciclisti hanno fatto parte della squadra mista che, ad Atina, ha conquistato il pass per la rassegna nazionale. Con loro anche Valerio Coscia, della società Passione Bici, e Gioele Grosso, della Mentana Ciclismo.

Un gruppo affiatato, nato dalla collaborazione tra società diverse, che ha saputo gareggiare come una squadra vera. Centrando un traguardo importante per gli atleti, per i tecnici, per i dirigenti e per le famiglie che seguono quotidianamente la crescita dei ragazzi. Tra i protagonisti della qualificazione spicca la prova di Carolina Luciani. Che prosegue il suo percorso con la maglia della Tirreno Bike, confermandosi una giovane promessa del territorio di Cerveteri. Importante anche il contributo di Simone Dalla Bernardina. Talento del Village Bike di Ladispoli, che ha dato il suo apporto alla prestazione della squadra con qualità tecniche e spirito di collaborazione.

Altra soddisfazione per il Village Bike di Ladispoli, che ha conquistato anche un prestigioso terzo posto grazie alle prove dei suoi giovani atleti Lorenzo Cavalli Arantes, Leonardo Sbergami, Christian De Carolis e Diletta Bartoccini. Confermando il buon livello del vivaio ladispolano e il lavoro svolto nel corso della stagione. La qualificazione alla finale nazionale assume così un valore ancora più significativo, perché nasce dalla sinergia tra realtà sportive diverse. Unite dall’obiettivo comune di valorizzare il ciclismo giovanile e accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita sportiva e personale. Grande soddisfazione è stata espressa dalle società coinvolte.Che hanno ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla preparazione della squadra e al raggiungimento di questo importante risultato.

Ora lo sguardo è rivolto alla Puglia, dove nel mese di ottobre i quattro giovani atleti rappresenteranno il Lazio nella finale nazionale del Trofeo CONI, portando con orgoglio i colori delle rispettive società e dei territori di Cerveteri e Ladispoli.