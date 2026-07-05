Incendio di sterpaglie a Cerveteri: Vigili del Fuoco evitano che le fiamme raggiungano le abitazioni

Paura questa mattina in via Fosso di Cento Corvi, a Cerveteri, dove è divampato un incendio di sterpaglie che ha richiesto il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile di Cerveteri con due equipaggi AIB.

Per i vvf sul posto è intervenuto l’equipaggio della 26A2, squadra boschiva, che ha raggiunto rapidamente l’area interessata iniziando immediatamente le operazioni di spegnimento. Oltre a domare le fiamme, i Vigili del Fuoco hanno concentrato la loro azione sulla protezione delle abitazioni limitrofe, evitando che il rogo potesse estendersi.

Per operare in un’area particolarmente impervia sono stati impiegati anche mezzi fuoristrada 4×4, che hanno consentito di raggiungere i punti più difficili e completare le operazioni in sicurezza.

Al termine dell’intervento, l’intera zona è stata bonificata e messa in sicurezza. Fortunatamente non si registrano feriti.