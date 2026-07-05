Il giovane cestista Patrik Burca tra i migliori Under 14 del Lazio

Convocazione di prestigio per Patrik Burca, giovane cestista della RIM Sport Cerveteri. Selezionato dal Centro Tecnico Regionale della Federazione Italiana Pallacanestro per partecipare agli Academy Games. La manifestazione si è svolta domenica 28 giugno a Passo Corese e ha chiamato a raccolta alcuni dei migliori atleti Under 14 del Lazio. Per Burca, classe 2012, si tratta di un altro passaggio importante in un percorso di crescita iniziato già lo scorso anno. Quando era entrato nel giro del Centro Tecnico Regionale.

Il giovane atleta è sceso in campo al termine di una stagione intensa, vissuta tra Cerveteri e Roma. Con la RIM ha giocato nell’Under 15 Gold, mentre a Roma, con la Stella Ebk, ha disputato il campionato Under 14 Gold. Gli Academy Games erano articolati come un quadrangolare. La squadra di Burca ha vinto entrambe le partite disputate.

Patrik Burca, al rientro della manifestazione, ha raccontato che “Abbiamo vinto entrambe le partite. Anche se c’era un caldo tremendo, il ritmo era veramente altissimo. Mi è piaciuto molto partecipare perché sono riuscito a mostrare tutti i miei miglioramenti e ho fatto squadra con ragazzi di altissimo livello. Ho visto i video di inizio anno e quelli di fine stagione. Mi sento di essere diventato un giocatore diverso. Ora con le selezioni regionali ci saranno altri raduni e a settembre un nuovo torneo, ma non so ancora se sarò convocato. Sicuramente ho giocato tanto e sono felice di tutte le esperienze che sto facendo”. Per Patrik Burca arriva dunque un riconoscimento importante, che lo inserisce tra i giovani cestisti più interessanti del panorama regionale di categoria.