Marina di Cerveteri, semaforo spento da giorni sull’Aurelia. Paolacci chiede un intervento immediato

Al secondo ingresso di Marina di Cerveteri, lungo la via Aurelia, il semaforo è spento da giorni. Si tratta di un impianto importante per la viabilità della zona, soprattutto nei fine settimana, quando sul litorale arrivano migliaia di persone.

La situazione sta creando preoccupazione tra gli automobilisti, anche perché l’incrocio interessa più sensi di marcia e rappresenta uno snodo particolarmente delicato per chi entra e per chi esce da Marina di Cerveteri. A chiedere un intervento immediato è il consigliere comunale Gianluca Paolacci.

“In questi giorni, soprattutto nei week end, dove sul nostro litorale si riversano migliaia di persone, non è ammissibile che un impianto semaforico, posto in un incrocio di vitale importanza per la viabilità, sia spento e non funzionante”, ha dichiarato Paolacci. Il consigliere chiede dunque a chi ha competenza sull’impianto di intervenire con urgenza, ripristinando il servizio. A poi concluso: “Chiedo a chi ne ha le competenze di intervenire, ripristinando con tempestività il servizio, visto che si potrebbero verificare degli incidenti spiacevoli”.