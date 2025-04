Trionfi e crescita al Lazio Combat 2025 per Sport For You 2

Si è svolto a Fondi il 26 e 27 aprile il “Lazio Combat 2025”, una delle più importanti competizioni interregionali di Taekwondo, organizzata dal Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Taekwondo, con 770 atleti iscritti provenienti da 100 società e 9 regioni, oltre alla partecipazione della rappresentativa di San Marino.

Tra i protagonisti anche gli atleti di Sport For You 2 ASD: Daniele Mancini, Emma Voinea e Lorenzo Proietti.

Daniele Mancini (categoria Seniores -74kg, sede di Bracciano) ha conquistato una preziosa medaglia di bronzo. Dopo una semifinale combattutissima, dove ha rimontato un primo round difficile, la stanchezza ha avuto la meglio nei minuti finali. Nonostante la sconfitta, il suo percorso ha evidenziato una crescita tecnica e mentale importante.

Emma Voinea (categoria Cadetti +59kg, sede di Anguillara Sabazia) ha dominato il campo di gara, conquistando l’oro. Dopo una semifinale vinta per 2 round a 0, in finale ha chiuso il primo round 10-1 e il secondo per point gap (14-2), riconquistando fiducia dopo l’argento della scorsa gara. La sua determinazione e la sua grinta sono state un esempio per tutti.

Lorenzo Proietti (categoria Cadetti -45kg, sede di Anguillara Sabazia) ha vinto i quarti di finale con grande determinazione, cedendo solo in semifinale al futuro vincitore della categoria e conquistando il bronzo. Una prova che ha mostrato il suo grande potenziale e la necessità di credere sempre di più nelle proprie capacità.

Partecipare a competizioni come il Lazio Combat 2025 è fondamentale non solo per inseguire una medaglia, ma soprattutto per vivere esperienze che insegnano valori come la lealtà e il rispetto dell’avversario. Sono occasioni che formano l’atleta e la persona.

Sport For You 2 ASD, con sedi a Bracciano e Anguillara Sabazia, continua a formare atleti e persone, promuovendo valori come il rispetto, la disciplina e la perseveranza. Per scoprire i nostri corsi di Taekwondo per tutte le età, visita sportforyou2taekwondo.it.