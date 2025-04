La Sindaca Gubetti annuncia il potenziamento dello Sportello d’Ascolto Sociale a Cerveteri

La Sindaca Gubetti annuncia il potenziamento dello Sportello d’Ascolto Sociale

Questa mattina, presso il Municipio di Cerveteri, la sindaca Elena Gubetti ha incontrato la Dottoressa Patrizia Truglia, Presidente dell’Associazione Mano Latina Odv, che gestisce lo Sportello d’Ascolto Sociale presso la Farmacia comunale n.6. La sindaca ha sottolineato l’importanza di questo servizio, nato grazie alla collaborazione con Multiservizi Caerite e attivo da circa dieci mesi.

“Attualmente, lo sportello è attivo TUTTI I LUNEDÌ dalle ore 15:30 alle ore 19:30”, ha spiegato Gubetti. “In questi mesi, quasi 100 persone – tra ragazzi, ragazze e adulti – hanno usufrutto di questo servizio, che si è dimostrato essere una risorsa fondamentale per la nostra città.” La sindaca ha evidenziato come il servizio venga percepito come un punto di riferimento affidabile e professionale dalla comunità.

Durante l’incontro, si è anche pianificato il futuro del progetto: “Stiamo studiando un modo per potenziarlo, affinché diventi sempre più accessibile e funzionale.” La prima grande novità sarà il raddoppio dei giorni di apertura dello sportello, per offrire un supporto ancora più ampio e dedicare maggiore attenzione all’utenza.

Gubetti ha concluso affermando: “Vogliamo far sì che nasca una rete sociale all’interno della nostra Farmacia, che possa portare un servizio efficiente ed efficace.” Pur precisando che lo Sportello d’Ascolto Sociale non sostituisce i servizi di psicologia professionale, ha sottolineato come rappresentano comunque “una risorsa fondamentale per la nostra città: un luogo sicuro, accogliente, dove poter trovare una parola di conforto e comprensione in momenti di difficoltà.”

Per ulteriori informazioni, è possibile chiamare il numero 3662274651 o rivolgersi presso una delle sei farmacie comunali di Cerveteri.