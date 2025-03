A Trevignano Romano la prima giornata formativa “A scuola di sicurezza stradale”, il progetto curato dal Corpo della Polizia metropolitana di Roma Capitale che porta nei Comuni del territorio giornate formative per i piccoli studenti delle elementari in una forma esperienziale efficace e accattivante.

“Un progetto davvero curato nei minimi dettagli che anche quest’anno porterà in tanti Comuni del territorio un’esperienza formativa a misura di bambino. Nelle nostre città è quantomai importante educare alle regole di base del traffico e alla conoscenza della sicurezza stradale, e Città metropolitana riesce a farlo con un progetto davvero coinvolgente e divertente per i più piccoli. La nostra polizia è impegnata costantemente a fianco delle polizie locali per la sicurezza, come noi investiamo quanto più possibile per il ripristino di condizioni adeguate di viabilità, manutenendo gli oltre 2500 km di strade di nostra competenza. La responsabilità personale e un atteggiamento consapevole sulla strada, sia alla guida che da pedoni, sono fattori determinanti per la sicurezza, sia per chi vive in centri abitati più trafficati che in strade periferiche: quanto i bambini e le bambine apprendono in queste giornate resterà nella loro memoria anche quando avranno i primi veicoli a motore o diventeranno automobilisti. È uno dei tanti modi in cui Città metropolitana, sotto la guida del Sindaco Gualtieri, torna ad essere fattivamente vicina alle comunità del territorio”.

Manuela Chioccia delegata a Viabilità Città metropolitana di Roma